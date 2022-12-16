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Телефон: 8-915-263-02-80, Дарья

Адрес: коттеджный поселок «Середниково Парк», улица Спортивная, дом 225Б. Центр находится в частном доме в охраняемом посёлке.

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