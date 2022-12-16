«Дети есть дети» — вероятно, единственный детский центр нашего города и окрестностей, вдохновленный Реджио-подходом. Здесь проходит дополнительный набор в разновозрастные группы дошкольной студии. Центр находится в коттеджном поселке «Середниково Парк» недалеко от Зеленограда, на границе реликтового леса. Ребят от 1,5 лет ждёт мир исследований, проектирования и самовыражения. Есть возможность записаться на бесплатный пробный день.
- профессиональная команда педагогов
- безопасные условия пребывания
- индивидуальный подход, основанный на лучших традициях гуманистической педагогики
- билингвальная среда
- развивающее пространство
- открытость и доверие
- бережное развитие.
Внимание, осталось всего три места по цене 2022 года!
Также до конца декабря есть возможность бесплатно посетить пробный день в одной из трех разновозрастных подгрупп дошкольной студии: предшкола, средняя и тоддлер-группа (данное предложение ограничено, необходима предварительная запись).
В стоимость абонемента уже включены:
- английский язык
- орф-музыка
- игра в глину
- кулинария
- конструирование
- живопись
- подготовка к школе
- научные мастерские
- арт-терапия
- пилатес
- йога
- и многое другое.
Записывайтесь на бесплатный пробный день для знакомства с командой центра «Дети есть дети», пространством и подходом!
Телефон: 8-915-263-02-80, Дарья
Адрес: коттеджный поселок «Середниково Парк», улица Спортивная, дом 225Б. Центр находится в частном доме в охраняемом посёлке.
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