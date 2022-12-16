Развивающий центр «Дети есть дети» объявляет дополнительный набор в группы для дошкольников — эта студия практикует реджио-подход 16.12.2022 Реклама

«Дети есть дети» — вероятно, единственный детский центр нашего города и окрестностей, вдохновленный Реджио-подходом. Здесь проходит дополнительный набор в разновозрастные группы дошкольной студии. Центр находится в коттеджном поселке «Середниково Парк» недалеко от Зеленограда, на границе реликтового леса. Ребят от 1,5 лет ждёт мир исследований, проектирования и самовыражения. Есть возможность записаться на бесплатный пробный день.

«Дети есть дети» — это

  • профессиональная команда педагогов
  • безопасные условия пребывания
  • индивидуальный подход, основанный на лучших традициях гуманистической педагогики
  • билингвальная среда
  • развивающее пространство
  • открытость и доверие
  • бережное развитие.

Здесь уверены, что каждый ребенок несет в себе право быть уважаемым и ценным как в собственной уникальности и самобытности, так и в своих временных сроках развития и роста.

Внимание, осталось всего три места по цене 2022 года!

Также до конца декабря есть возможность бесплатно посетить пробный день в одной из трех разновозрастных подгрупп дошкольной студии: предшкола, средняя и тоддлер-группа (данное предложение ограничено, необходима предварительная запись).

В стоимость абонемента уже включены:

  • английский язык
  • орф-музыка
  • игра в глину
  • кулинария
  • конструирование
  • живопись
  • подготовка к школе
  • научные мастерские
  • арт-терапия
  • пилатес
  • йога
  • и многое другое.

Записывайтесь на бесплатный пробный день для знакомства с командой центра «Дети есть дети», пространством и подходом!

Телефон: 8-915-263-02-80, Дарья
Адрес: коттеджный поселок «Середниково Парк», улица Спортивная, дом 225Б. Центр находится в частном доме в охраняемом посёлке.

Телеграм, Инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
дети, образование и обучение, платное обучение, середниково парк, дети есть дети
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Тропическое меню в СушиСтор Зеленопарк — долгожданное обновление Реклама
Синица-блондинка в Зеленограде — фото необычной птицы Жизнь
В ТЦ «Савёлки» новые арендаторы — магазины цветов и корейской косметики, секции для детей и взрослых, центр дополнительного образования. И ещё есть свободные помещения — в центре города по очень низкой цене Реклама
Центр госуслуг «Мои документы» (МФЦ) откроется в Брёхово на Пятницком шоссе Новости
Открытие ресторана «Пивальди» на площади Юности перенесли на следующий год Новости
Развивающий центр «Дети есть дети» объявляет дополнительный набор в группы для дошкольников — эта студия практикует реджио-подход Реклама
Мужчин «призывного возраста» проверяет полиция на станции Крюково Новости
Маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне отвечает на вопросы жителей — там можно купить напитки вечером и ночью Реклама
Новую платформу и путь в Крюково откроют 20 декабря. Одновременно откроют лестницу — спуск с моста на платформу Новости
В новый дом в новом году! Реклама
Роспотребнадзор рекомендовал ввести ограничения из-за «осложнения ситуации» с ОРВИ и гриппом Новости
«Забор головного мозга» — руководитель «Спецдорпроекта» Константин Антонович о перегораживании пешеходных дорожек в 9-м микрорайоне Новости
Массовые отмены электричек 17 и 18 декабря Новости
Сколько придётся доплатить, чтобы полы в вашем доме мыли чаще? Ответы
В новой детской поликлинике в Крюково будет травмпункт. Ближайший расположен в десяти минутах пешком Новости
Кафе Mill на площади Юности 12.12 исполнился 1 год — розыгрыш подарков в честь дня рождения Реклама
Новогодний маркет «Встреча» — 17 декабря в гастрономическом центре «Станция». Программа Афиша
Центр комплексной подготовки «Воин» — новая жизнь клуба в 11-м микрорайоне. Знание, сила, уверенность, здоровье и воспитание личности Партнёрский материал
Фильм про историю Зеленограда вышел на канале «Прогулки по Москве» — рекомендуем посмотреть Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Скейт-парк на Озерной аллее восстановят в следующем году. За шесть лет он полностью развалился Новости
Зеленоградские спортсмены заняли призовые места на Кубке Москвы по самбо среди юношей и девушек Новости
Пикниковые точки у Черного озера обновят в следующем году Новости
Гостиница для животных Zeldog hotel — в 7 минутах от Зеленограда Реклама
Застрявшую на выезде из Зеленограда фуру вытащили четырьмя джипами - видео Истории
Раствор для контактных линз в подарок при покупке линз Miru и Premio — акция до 31 декабря в оптике Lokamed Реклама
В каком порядке должны убирать снег во дворах Гид
Лесную дорожку между Черным озером и Никольским проездом решили благоустроить Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру