- Группа кратковременного пребывания для деток 3+, работающая в режиме с 8.30 до 13.00
- Группа полного дня для деток 3+, работающая в режиме с 8.00 до 19.00
Подготовка к школе. Занятия проводятся в форматах
1. Группа кратковременного пребывания 5+, занятия проходят в ТЦ «Столица» (2309А) каждый день с понедельника по пятницу, с 8.30 до 13.00.
2. Занятия по 45 минут два раза в неделю:
- Английский язык
- Ритмика 3+
- Изо-студия
- Логоритмика
- Бисероплетение
- Развивающие занятия по программе «Раннее развитие» для деток 1,5+
- Развивающие занятия по комплексной программе для деток 3+
- Развитие речи для деток 4+
Занятия со специалистами:
- Логопед
- Логопед-дефектолог
- Психолог
- Нейропсихолог
- Арт-терапия
- Пескотерапия
Адреса: корпус 2305А, корпус 2309А ТЦ «Столица»
Идет набор в группы!
Телефоны: 8-985-813-88-75, 8-967-140-40-16, 8-916-472-66-49
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