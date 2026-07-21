Колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ открыл свои двери в 2024 году, и этим летом состоялся первый выпуск специалистов, которые уже устроены на предприятиях электронной промышленности, в том числе в ОЭЗ «Технополис Москва».



Колледж готовит специалистов среднего звена — техников в сфере твердотельной электроники, программистов, специалистов по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем, юристов. Студенты колледжа проходят практику на предприятиях ключевых индустриальных партнёров отрасли. При этом студенты, которые поступили в колледж после 11 класса, могут трудоустроиться практически сразу.



В колледже электроники и информатики МИЭТ учат тому, что реально нужно завтра. Студенты совмещают учёбу и работу, осваивают до 4 рабочих профессий, например, монтажник и регулировщик РЭА, сборщик микросхем, оператор прецизионной фотолитографии, техник-программист информационно-коммуникационныхсистем семейства Linux, оператор аддитивного оборудования. И уже во время стажировок получают предложения о трудоустройстве. Подробнее обо всём этом рассказали в карточках.



Информация о количестве бюджетных мест и правилах поступления в колледж доступна на сайте университета: https://www.abiturient.ru/page/170998.