Тема рака полости рта — одна из самых недооценённых. Многие живут с убеждением, что эта беда обойдёт их стороной. Но статистика неумолима: это шестое по распространённости злокачественное новообразование в мире, ежегодно врачи ставят этот диагноз более чем 400 тысячам человек по всему миру.
И вот парадокс: рак полости рта относится к тем немногим видам онкологии, которые можно заметить на самой ранней стадии невооружённым глазом. Для этого не нужны сложные биохимические анализы — достаточно один раз в год заглянуть в зеркало… и вовремя прийти к стоматологу.
Тревожные сигналы: ваш первый онколог — собственное зеркало
Проблема в том, что на ранних стадиях болезнь ведёт себя коварно и почти бессимптомно. Рак может никак не болеть, не причинять дискомфорта и не мешать жить. Его первые признаки легко пропустить или списать на что-то другое.
Что должно насторожить:
- Язвочка, трещина, пятно, уплотнение во рту, которые не заживают в течение 2-3 недель.
- Появление белых (лейкоплакия) или красных (эритроплакия) участков на слизистой — языке, дёснах, нёбе, щеках.
- Дискомфорт или боль при глотании, жевании, разговоре.
- Онемение какого-либо участка во рту без видимой причины.
- Немотивированная подвижность зубов или их выпадение.
- Увеличение лимфатических узлов на шее.
- Неприятный запах изо рта, который не уходит после чистки зубов.
Если вы заметили что-то из перечисленного — это не паника, а хороший повод внепланово посетить стоматолога.
Факторы риска: кто в группе повышенного внимания?
Онкологические заболевания не возникают на ровном месте. Им всегда предшествуют определённые условия — внешние и внутренние.
Самые весомые провокаторы рака полости рта — это курение и алкоголь. Особенно если они сочетаются: риск возрастает многократно. Но есть и другие факторы, о которых важно знать:
- Систематическая травматизация. Острый край разрушенного зуба, неудобный протез или коронка, зуб мудрости, который постоянно травмирует щёку — всё это хроническая микротравма, запускающая бесконтрольное деление клеток.
- Вирус папилломы человека (ВПЧ), особенно 16-го типа. Именно он, по данным последних исследований, всё чаще становится причиной рака у молодых пациентов, которые не курят и не пьют.
- Наследственная предрасположенность. Если у ваших ближайших родственников был рак полости рта, вы в зоне риска.
- Предраковые заболевания. Лейкоплакия, эритроплакия, красный плоский лишай — это состояния, которые требуют обязательного наблюдения (иногда и лечения) у стоматолога.
- Возраст. По статистике, рак полости рта чаще диагностируют у людей старше 60 лет, но в последние годы он всё чаще встречается и у молодёжи.
Раннее выявление: стоматологический онкоскрининг
Ранняя диагностика начинается в кресле стоматолога. Регулярный визит к врачу — это не просто забота о красивой улыбке, а ваш реальный вклад в долгую и здоровую жизнь.
Современная стоматология вооружена не только скальпелем и бормашиной. В арсенале врачей есть скрининговые методы, позволяющие с высокой долей вероятности заподозрить проблему ещё до появления первых жалоб.
Один из них — аутофлуоресцентная стоматоскопия. Это совершенно безболезненный, безопасный и очень быстрый метод диагностики. Специальный аппарат «АФС-Д» направляет в полость рта пациента луч света определённой длины. Врач смотрит на слизистую через специальные очки.
Что видит врач:
- Зелёное свечение — здоровая, неизменённая слизистая. Это норма.
- Красное свечение — очаг воспаления (гингивит, пародонтит) или участок, заселённый бактериями.
- Тёмный участок с неровными краями, без свечения — именно так выглядят участки предрака (дисплазия) и злокачественные новообразования.
Важно понимать: само по себе исследование не ставит диагноз. Это метод отбора пациентов для углублённой диагностики. Если врач видит подозрительный участок, он направит на биопсию — забор образца ткани для гистологического исследования. Только оно может окончательно подтвердить или опровергнуть диагноз.
График прохождения скрининга
Онкоскрининг в стоматологии имеет чётко регламентированные рекомендации:
- Всем взрослым людям: один раз в год (даже при отсутствии жалоб).
- Группа риска (курильщики, носители ВПЧ, работающие на вредном производстве): 2 раза в год.
- Носители предраковых изменений (лейкоплакия, красный плоский лишай) или люди с хронической травмой слизистой: 2-4 раза в год.
Помните: при раннем выявлении (1-2 стадии) показатели 5-летней выживаемости достигают 70-85%, а в некоторых случаях и 100%. На 3-4 стадии этот показатель падает до 30-60%. Время здесь работает против пациента.
Профилактика: что можете сделать вы сами
Профилактика рака полости рта складывается из нескольких простых правил.
- Отказ от курения и ограничение алкоголя: 90% всех случаев рака полости рта так или иначе связаны с этими привычками.
- Регулярная профессиональная гигиена, лечение кариеса и его осложнений, своевременная замена некачественных и травмирующих протезов.
- Внимательное отношение к своему здоровью: ежемесячный самоосмотр полости рта перед зеркалом.
- — Визит к стоматологу раз в полгода для профилактического осмотра и скрининга.
Центр функциональной стоматологии: комплексная забота о вашем здоровье
В Центре функциональной стоматологии в Зеленограде онконастороженность — не просто слово, а часть нашей ежедневной практики при работе с каждым пациентом.
Вот что мы предлагаем:
1. Профилактический осмотр с онкоскринингом
Включён в программу первого визита каждого взрослого пациента. Врач осматривает всю слизистую полости рта, язык, дно полости рта, миндалины и глотку. При необходимости проводится люминесцентная диагностика (аутофлуоресцентная стоматоскопия) для выявления «невидимых глазу» очагов.
2. Санация очагов хронической травмы
Лечим все зубы, которые могут стать источником хронической травмы: острые края разрушенных коронок, неправильно стоящие зубы мудрости, некачественные пломбы и коронки. Убираем причину — профилактируем последствия.
3. Лечение предраковых заболеваний
Квалифицированная терапия лейкоплакии, красного плоского лишая, хейлитов и других состояний. Наблюдение и контроль — чтобы не пропустить момент.
4. Лечение во сне (седация) для диагностических и лечебных манипуляций
Если пациенту предстоит болезненная биопсия, удаление нескольких зубов или длительное обследование — предлагаем седацию. Вы спите, врачи работают. Особенно актуально для пациентов с выраженным рвотным рефлексом или психическими расстройствами (панические атаки, клаустрофобия).
Частые вопросы о раке полости рта
— Раком полости рта болеют только те, кто пьёт и курит. Я не пью и не курю — мне не о чем беспокоиться?
Нет, к сожалению. Это самый распространённый, но не единственный фактор. Есть случаи заболевания у людей, ведущих здоровый образ жизни. В последние годы растёт число случаев ВПЧ-ассоциированного рака у молодёжи.
— Это не про меня. Я молодой/молодая, о каком раке может идти речь?
Именно среди молодёжи (до 45 лет) в последние десятилетия фиксируется значительный рост заболеваемости раком полости рта, ассоциированным с ВПЧ 16-го типа, который передаётся половым путём.
— Мне страшно, и я лучше не буду знать. Вдруг это действительно рак?
Понимаю ваш страх. Но давайте посмотрим правде в глаза: если это рак — он от вашего незнания никуда не денется. Он будет расти, метастазировать и убивать. А если не рак — вы зря потратите несколько лет и кучу денег на тревогу. Не играйте в русскую рулетку. Придите к стоматологу, пусть специалист просто посмотрит. Дважды в год. На это есть веская причина: каждый запущенный случай рака полости рта — это результат того, что человек вовремя не заглянул в зеркало и не пришёл к врачу.
Резюме
Рак полости рта коварен и опасен, но при раннем выявлении он успешно лечится. Лучшая защита — это регулярная профилактика и внимательное отношение к себе. А лучший помощник в этом — ваш стоматолог.
Берегите себя и будьте здоровы.
