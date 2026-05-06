Раннее выявление: стоматологический онкоскрининг





Ранняя диагностика начинается в кресле стоматолога. Регулярный визит к врачу — это не просто забота о красивой улыбке, а ваш реальный вклад в долгую и здоровую жизнь.

Современная стоматология вооружена не только скальпелем и бормашиной. В арсенале врачей есть скрининговые методы, позволяющие с высокой долей вероятности заподозрить проблему ещё до появления первых жалоб.

Один из них — аутофлуоресцентная стоматоскопия. Это совершенно безболезненный, безопасный и очень быстрый метод диагностики. Специальный аппарат «АФС-Д» направляет в полость рта пациента луч света определённой длины. Врач смотрит на слизистую через специальные очки.





Что видит врач:

Зелёное свечение — здоровая, неизменённая слизистая. Это норма.

— здоровая, неизменённая слизистая. Это норма. Красное свечение — очаг воспаления (гингивит, пародонтит) или участок, заселённый бактериями.

— очаг воспаления (гингивит, пародонтит) или участок, заселённый бактериями. Тёмный участок с неровными краями, без свечения — именно так выглядят участки предрака (дисплазия) и злокачественные новообразования.





Важно понимать: само по себе исследование не ставит диагноз. Это метод отбора пациентов для углублённой диагностики. Если врач видит подозрительный участок, он направит на биопсию — забор образца ткани для гистологического исследования. Только оно может окончательно подтвердить или опровергнуть диагноз.

График прохождения скрининга

Онкоскрининг в стоматологии имеет чётко регламентированные рекомендации:

Всем взрослым людям : один раз в год (даже при отсутствии жалоб).

: один раз в год (даже при отсутствии жалоб). Группа риска (курильщики, носители ВПЧ, работающие на вредном производстве): 2 раза в год.

(курильщики, носители ВПЧ, работающие на вредном производстве): 2 раза в год. Носители предраковых изменений (лейкоплакия, красный плоский лишай) или люди с хронической травмой слизистой: 2-4 раза в год.





Помните: при раннем выявлении (1-2 стадии) показатели 5-летней выживаемости достигают 70-85%, а в некоторых случаях и 100%. На 3-4 стадии этот показатель падает до 30-60%. Время здесь работает против пациента.

Профилактика: что можете сделать вы сами

Профилактика рака полости рта складывается из нескольких простых правил.





Отказ от курения и ограничение алкоголя: 90% всех случаев рака полости рта так или иначе связаны с этими привычками.

Регулярная профессиональная гигиена, лечение кариеса и его осложнений, своевременная замена некачественных и травмирующих протезов.

Внимательное отношение к своему здоровью: ежемесячный самоосмотр полости рта перед зеркалом.

— Визит к стоматологу раз в полгода для профилактического осмотра и скрининга.

Центр функциональной стоматологии: комплексная забота о вашем здоровье

В Центре функциональной стоматологии в Зеленограде онконастороженность — не просто слово, а часть нашей ежедневной практики при работе с каждым пациентом.





Вот что мы предлагаем:





1. Профилактический осмотр с онкоскринингом

Включён в программу первого визита каждого взрослого пациента. Врач осматривает всю слизистую полости рта, язык, дно полости рта, миндалины и глотку. При необходимости проводится люминесцентная диагностика (аутофлуоресцентная стоматоскопия) для выявления «невидимых глазу» очагов.

2. Санация очагов хронической травмы

Лечим все зубы, которые могут стать источником хронической травмы: острые края разрушенных коронок, неправильно стоящие зубы мудрости, некачественные пломбы и коронки. Убираем причину — профилактируем последствия.

3. Лечение предраковых заболеваний

Квалифицированная терапия лейкоплакии, красного плоского лишая, хейлитов и других состояний. Наблюдение и контроль — чтобы не пропустить момент.

4. Лечение во сне (седация) для диагностических и лечебных манипуляций

Если пациенту предстоит болезненная биопсия, удаление нескольких зубов или длительное обследование — предлагаем седацию. Вы спите, врачи работают. Особенно актуально для пациентов с выраженным рвотным рефлексом или психическими расстройствами (панические атаки, клаустрофобия).





Частые вопросы о раке полости рта





— Раком полости рта болеют только те, кто пьёт и курит. Я не пью и не курю — мне не о чем беспокоиться?

Нет, к сожалению. Это самый распространённый, но не единственный фактор. Есть случаи заболевания у людей, ведущих здоровый образ жизни. В последние годы растёт число случаев ВПЧ-ассоциированного рака у молодёжи.





— Это не про меня. Я молодой/молодая, о каком раке может идти речь?

Именно среди молодёжи (до 45 лет) в последние десятилетия фиксируется значительный рост заболеваемости раком полости рта, ассоциированным с ВПЧ 16-го типа, который передаётся половым путём.





— Мне страшно, и я лучше не буду знать. Вдруг это действительно рак?

Понимаю ваш страх. Но давайте посмотрим правде в глаза: если это рак — он от вашего незнания никуда не денется. Он будет расти, метастазировать и убивать. А если не рак — вы зря потратите несколько лет и кучу денег на тревогу. Не играйте в русскую рулетку. Придите к стоматологу, пусть специалист просто посмотрит. Дважды в год. На это есть веская причина: каждый запущенный случай рака полости рта — это результат того, что человек вовремя не заглянул в зеркало и не пришёл к врачу.





Резюме

Рак полости рта коварен и опасен, но при раннем выявлении он успешно лечится. Лучшая защита — это регулярная профилактика и внимательное отношение к себе. А лучший помощник в этом — ваш стоматолог.

Берегите себя и будьте здоровы.

Запишитесь на профилактический осмотр с онкоскринингом в Центр функциональной стоматологии.

www.zelcfs.ru

+7 (495) 767-67-46

Зеленоград, корпус 1557 — Яндекс.Карты