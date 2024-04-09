Работа в Зеленограде в АО «Навигатор» 09.04.2024 Реклама АО «Навигатор» ИНН:7801004507 erid:LatgC6Xvh

АО «Навигатор» — это уникальные люди, которые объединились в профессиональную команду единомышленников, двигающих авиационный прогресс.

С 1992 года компания разрабатывает и производит бортовое радиоэлектронное оборудование, реализующее требования навигации и посадки, а также многофункциональные системы, вычислительные модули, системы индикации.

На данный момент АО «Навигатор» является не только одним из лидеров в отрасли авиационного приборостроения, но и современной компанией, которая заботится о своих сотрудниках и их корпоративной жизни, поддерживает и развивает молодые таланты.

На предприятии созданы все условия для развития и роста сотрудников, действует Совет молодежи, предоставляются билеты на концерты и выставки, организуются выезды на экскурсии и спортивные матчи.

АО «Навигатор» будет рад видеть в составе своей команды именно вас: инициативного, целеустремленного, ориентированного на самореализацию, профессиональный и карьерный рост сотрудника, готового развиваться вместе с нами.

Работодатель предлагает:

  • работу в Зеленограде
  • официальное трудоустройство в соответствии с действующим законодательством РФ
  • полностью белая заработная плата
  • стабильная компания и масштабные проекты
  • пятидневная рабочая неделя
  • гибкое начало рабочего дня (по договоренности с непосредственным руководителем)
  • ДМС
  • участие сотрудников во всероссийских спортивных соревнованиях, а также в соревнованиях, которые мы проводим внутри компании
  • оплачиваемый отпуск 31 календарный день.

Вакансии:

  • инженер (FPGA-разработчик)
  • инженер (FPGA-верификатор)
  • инженер (разработчик РЭА)
  • разработчик ПО бортовых систем
  • инженер-программист (Архитектор ПО).

Телефон: 8-921-772-96-66
E-mail: job@navigat.ru

Сайт компании
Карьерный сайт
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