АО «Навигатор» — это уникальные люди, которые объединились в профессиональную команду единомышленников, двигающих авиационный прогресс.
С 1992 года компания разрабатывает и производит бортовое радиоэлектронное оборудование, реализующее требования навигации и посадки, а также многофункциональные системы, вычислительные модули, системы индикации.
На данный момент АО «Навигатор» является не только одним из лидеров в отрасли авиационного приборостроения, но и современной компанией, которая заботится о своих сотрудниках и их корпоративной жизни, поддерживает и развивает молодые таланты.
На предприятии созданы все условия для развития и роста сотрудников, действует Совет молодежи, предоставляются билеты на концерты и выставки, организуются выезды на экскурсии и спортивные матчи.
АО «Навигатор» будет рад видеть в составе своей команды именно вас: инициативного, целеустремленного, ориентированного на самореализацию, профессиональный и карьерный рост сотрудника, готового развиваться вместе с нами.
Работодатель предлагает:
- работу в Зеленограде
- официальное трудоустройство в соответствии с действующим законодательством РФ
- полностью белая заработная плата
- стабильная компания и масштабные проекты
- пятидневная рабочая неделя
- гибкое начало рабочего дня (по договоренности с непосредственным руководителем)
- ДМС
- участие сотрудников во всероссийских спортивных соревнованиях, а также в соревнованиях, которые мы проводим внутри компании
- оплачиваемый отпуск 31 календарный день.
Вакансии:
- инженер (FPGA-разработчик)
- инженер (FPGA-верификатор)
- инженер (разработчик РЭА)
- разработчик ПО бортовых систем
- инженер-программист (Архитектор ПО).
Телефон: 8-921-772-96-66
E-mail: job@navigat.ru