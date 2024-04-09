На данный момент АО «Навигатор» является не только одним из лидеров в отрасли авиационного приборостроения, но и современной компанией, которая заботится о своих сотрудниках и их корпоративной жизни, поддерживает и развивает молодые таланты.



На предприятии созданы все условия для развития и роста сотрудников, действует Совет молодежи, предоставляются билеты на концерты и выставки, организуются выезды на экскурсии и спортивные матчи.

АО «Навигатор» будет рад видеть в составе своей команды именно вас: инициативного, целеустремленного, ориентированного на самореализацию, профессиональный и карьерный рост сотрудника, готового развиваться вместе с нами.



Работодатель предлагает:

работу в Зеленограде

официальное трудоустройство в соответствии с действующим законодательством РФ

полностью белая заработная плата

стабильная компания и масштабные проекты

пятидневная рабочая неделя

гибкое начало рабочего дня (по договоренности с непосредственным руководителем)

ДМС

участие сотрудников во всероссийских спортивных соревнованиях, а также в соревнованиях, которые мы проводим внутри компании

оплачиваемый отпуск 31 календарный день.

Вакансии:



инженер (FPGA-разработчик)

инженер (FPGA-верификатор)

инженер (разработчик РЭА)

разработчик ПО бортовых систем

инженер-программист (Архитектор ПО).

Телефон: 8-921-772-96-66

E-mail: job@navigat.ru

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