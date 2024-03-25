Приветствую, я Зибарева Олеся, психолог-консультант. Я знаю, что каждый человек уникален и моя цель — помочь людям пережить сложные моменты, найти ответы на свои вопросы. Увидеть в чем проблема и как ее решить.
Буду полезна вам если:
- Вы в тяжёлой жизненной ситуации
- Проблемы в семье, отношениях (развод, ревность, гиперконтроль)
- Трудности в эмоциональной сфере (зависть, злость, раздражение, обида, стыд)
- Есть сложности с самооценкой
Со своей стороны гарантирую:
- уважительное отношение
- отсутствие осуждения
- конфиденциальность
- и чашечку ароматного кофе
Запись и контакты:
- Вотсап +7-929-994-92-96
- Адрес: Зеленоград, корпус 2309 этаж 2 кабинет 10
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