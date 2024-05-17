1 смена: 27 мая — 7 июня, с 9:00 до 13:00

2 смена: 10 июня — 21 июня, с 9:00 до 13:00

3 смена: 24 июня — 5 июля, с 9:00 до 13:00

4 смена: 12 августа — 23 августа, с 9:00 до 13:00

Стоимость смены (10 дней) — 14 000 рублей.

Также можно приобрести абонемент на 5 посещений за 7 700 рублей.



Узнать подробнее и записаться — по ссылке https://vk.cc/cwnbEY