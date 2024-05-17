Проведи лето ярко — на волне «Культурных каникул» 17.05.2024 Реклама ГАУК г. Москвы «КЦ «Зеленоград» ИHH:7735070504 еrid:2VSb5zFpQz4

С 27 мая в Культурном центре «Зеленоград» стартует интерактивная программа для детей от 7 до 11 лет.

«Культурные каникулы» это:

  • музыкальные, творческие и интерактивные программы
  • квесты по закулисью и «секретным» уголкам ДК
  • азы режиссуры, актерского мастерства и искусства создания сценариев, которые можно будет применить на практике, поставив с друзьями по «каникулам» свою собственную постановку на самой крутой сцене — в ДК
  • путешествия по достопримечательностям Зеленограда
  • новые друзья и игры на командообразование.

А еще… много прогулок на свежем воздухе, занятия спортом и самые настоящие гонки на веломобилях!

Почему выбирают «Культурные каникулы»?

  • здесь проводят авторские программы и квесты
  • дети узнают много интересного и увлекательно проводят время
  • дают родителям отдохнуть, пока их дети узнают новое под присмотром профессионалов.

Присоединяйтесь к интерактивной программе «Культурные каникулы» в Культурном центре «Зеленоград».

1 смена: 27 мая — 7 июня, с 9:00 до 13:00
2 смена: 10 июня — 21 июня, с 9:00 до 13:00
3 смена: 24 июня — 5 июля, с 9:00 до 13:00
4 смена: 12 августа — 23 августа, с 9:00 до 13:00

Стоимость смены (10 дней) — 14 000 рублей.

Также можно приобрести абонемент на 5 посещений за 7 700 рублей.

Узнать подробнее и записаться — по ссылке https://vk.cc/cwnbEY
Реклама
Реклама
Проведи лето ярко — на волне «Культурных каникул» Реклама
Вступили в силу новые требования к внешнему виду курьеров на велосипедах и самокатах Новости
Парковку на Крюковской площади, на площадке возле корпусов 834, закрывают на ремонт Новости
За эмоциями — в «ТутБатут»! Реклама
Каршеринг стал безопаснее: ДТП меньше, поездок больше Новости
Творческие каникулы для детей 7-12 лет — со студией сценических искусств «АртКлан» Реклама
Пространство под Крюковской эстакадой нуждается в капитальном ремонте. Его начнут летом Новости
Суд арестовал на два месяца зеленоградца, обвиняемого в возбуждении ненависти к участникам СВО Новости
Требуются упаковщики и грузчики на склад в Зеленограде — фиксированная оплата 250 руб/час Реклама
Концерт барочной музыки с подлинным старинным инструментом впервые в Зеленограде - 23 мая в театре «Ведогонь» Афиша
Беговые дорожки в парке Победы решили демонтировать — коммунальщики сами портят их тракторами во время уборки. Спортсмены объясняют, почему это плохое решение Новости
Летний музыкальный лагерь «Big Band» музыкальной академии «АФИНАMUSIK» — первая смена стартует 3 июня Реклама
Зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов пошел в народ на фоне скорых перевыборов. Жители удивлены его внезапной активностью Новости
Масса пассажиров сломала двери 19-му автобусу. В итоге все остались на остановке Новости
Бесплатный мастер-класс «Первые шаги в Графическом дизайне» от компьютерной академии ТОП в Зеленограде Новости
Семейный ресторан «Конечно можно» открылся в 11-м микрорайоне Новости
Обмелевшее Школьное озеро снова начали наполнять водой Новости
Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» Реклама
Водителя самоката сбили на пешеходном переходе через улицу Каменка Новости
За оскорбительные комментарии в адрес участников СВО задержан житель Зеленограда Новости
Павел Воля впервые выступит в Зеленограде со стендап-концертом — 19 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Реклама
Бюст композитора Модеста Мусоргского открыли возле зеленоградской музыкальной школы, которая носит его имя Новости
Один полицейский работает за четверых — нехватка сотрудников растёт Новости
Детский Центр «Учи.ру» приглашает на бесплатные мастер-классы — 18 и 19 мая Реклама
Началось итоговое голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Новости
«Жилищник» хочет получить право распоряжаться доходом от аренды общего имущества в наших домах. Для этого массово проводят собрания собственников. Их результаты могут быть сфальсифицированы Новости
-50% на оправы и солнцезащитные очки в сети оптик Lokamed! Реклама
Два здания зеленоградских школ закрылись на ремонт. Ученики и учителя переехали почти на полтора года Новости
Котенка, который оказался на крыше, спасли в школе 854. Там вообще очень любят кошек Новости
Организация летнего отдыха детям с ОВЗ от двух до восьми лет в «Центре Речи». Молчаливых разговорим, грустных развеселим, стеснительным найдем друзей! Реклама
В «подвале» жилого дома в МЖК нашли общежитие для рабочих Новости
Магазин «Продукты из Армении» открылся в Голубом Новости
Суперзвук, вокально-театральная сказка и невероятная искренность. Новый музыкальный спектакль «Кошки» зеленоградской студии «Триумф» Реклама
Отключение горячей воды для 14-23 микрорайонов перенесли на неделю Новости
На месте трагической гибели женщины на Центральной площади остались кроссовки и лужа крови. К этому месту и обстоятельствам её гибели есть вопросы Истории
На мойку самообслуживания на парковке ТЦ «Зеленопарк» требуются сотрудники Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру