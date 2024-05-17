С 27 мая в Культурном центре «Зеленоград» стартует интерактивная программа для детей от 7 до 11 лет.
«Культурные каникулы» это:
- музыкальные, творческие и интерактивные программы
- квесты по закулисью и «секретным» уголкам ДК
- азы режиссуры, актерского мастерства и искусства создания сценариев, которые можно будет применить на практике, поставив с друзьями по «каникулам» свою собственную постановку на самой крутой сцене — в ДК
- путешествия по достопримечательностям Зеленограда
- новые друзья и игры на командообразование.
А еще… много прогулок на свежем воздухе, занятия спортом и самые настоящие гонки на веломобилях!
Почему выбирают «Культурные каникулы»?
- здесь проводят авторские программы и квесты
- дети узнают много интересного и увлекательно проводят время
- дают родителям отдохнуть, пока их дети узнают новое под присмотром профессионалов.
Присоединяйтесь к интерактивной программе «Культурные каникулы» в Культурном центре «Зеленоград».
1 смена: 27 мая — 7 июня, с 9:00 до 13:00
2 смена: 10 июня — 21 июня, с 9:00 до 13:00
3 смена: 24 июня — 5 июля, с 9:00 до 13:00
4 смена: 12 августа — 23 августа, с 9:00 до 13:00
Стоимость смены (10 дней) — 14 000 рублей.
Также можно приобрести абонемент на 5 посещений за 7 700 рублей.
Узнать подробнее и записаться — по ссылке https://vk.cc/cwnbEY
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