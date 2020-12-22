ЖК «Первый Зеленоградский» от застройщика ГК «Сибпромстрой» находится в двух километрах от Зеленограда и в получасе езды от Москвы на электричке. Рядом Пятницкое, Ленинградское шоссе и платная М-11. На территории комплекса ходят постоянные маршруты общественного транспорта. В продаже только готовые дома, введенные в эксплуатацию.

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