ЖК «Первый Зеленоградский» от застройщика ГК «Сибпромстрой» находится в двух километрах от Зеленограда и в получасе езды от Москвы на электричке. Рядом Пятницкое, Ленинградское шоссе и платная М-11. На территории комплекса ходят постоянные маршруты общественного транспорта. В продаже только готовые дома, введенные в эксплуатацию.
Демократичные цены на квартиры:
- 3-комн. квартиры 78-93,6 кв.м от 4,9 млн. рублей.
- 4-комн. квартиры 99-102,2 кв.м от 6,150 млн. рублей.
На территории комплекса своя инфраструктура: муниципальный детский сад во дворе, частная школа и частный детский сад, детские и спортивные площадки, магазины, кафе, храм и дом Причта.
- Есть подземный паркинг, стоимость от 415 000 рублей, а также гостевые парковки.
- Места общего пользования в жилых домах просторные, с современными лифтами OTIS и качественной отделкой плиткой Kerama Marazzi.
- Купить жилье здесь можно не только за наличные, но и в рассрочку или ипотеку. Застройщик работает со всеми ведущими банками.
Готовы узнать больше?
Офис продаж: Солнечногорский район, деревня Голубое, улица Трехсвятская, дом 13
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 20:00, суббота-воскресенье 10:00 до 20:00
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