Zel Mango предлагает вам уникальную возможность получить вкуснейший продукт по аппетитной цене! 10 манго за 999 рублей!
Страна происхождения — Перу. Спелые, сочные, первый сорт.
Самовывоз по адресу: Зеленоград, корпус 1448 (вывеска «Ремонт» со стороны дороги)
Cтоимость доставки: по Зеленограду 200 рублей, по окрестностям уточняется индивидуально.
8-989-049-29-43
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