Приглашаем ваших детей на курс по изучению английского языка!

Обучение проходит в небольших группах, а наши программы адаптированы не только под уровень знаний учеников, но и под психологические особенности их возраста. В основе курсов лежат ведущие зарубежные учебные пособия, а особое внимание уделяется разговорной практике.

На наших уроках детям всегда интересно, ведь мы применяем современные технологии и интерактивные ресурсы. Мы делаем всё для создания благоприятной и дружеской атмосферы на наших занятиях, чтобы дети чувствовали себя уверенно и комфортно.

Это задача высококвалифицированного педагога, обладающего не только навыками преподавания, но и компетенцией детского психолога.