«С какого возраста начинать изучать английский язык?»
«А вдруг будет путать с русскими буквами?»
«А если не поймет?»
Знакомо? Эти и многие другие вопросы мучают родителей юных учеников.
В современном мире знание английского языка является не только основным элементом комплексного и гармоничного развития ребёнка, но и залогом успешной карьеры в будущем! Ни для кого не секрет, что эффективнее и быстрее всего учат английский язык именно дети.
Обучение проходит в небольших группах, а наши программы адаптированы не только под уровень знаний учеников, но и под психологические особенности их возраста. В основе курсов лежат ведущие зарубежные учебные пособия, а особое внимание уделяется разговорной практике.
На наших уроках детям всегда интересно, ведь мы применяем современные технологии и интерактивные ресурсы. Мы делаем всё для создания благоприятной и дружеской атмосферы на наших занятиях, чтобы дети чувствовали себя уверенно и комфортно.
Это задача высококвалифицированного педагога, обладающего не только навыками преподавания, но и компетенцией детского психолога.
Мы не только заинтересуем вашего ребенка, мы научим его думать на английском!
Приходите на бесплатное первое занятие!
Формируем группы по уровню знаний, и возрасту с 3-х до 16-ти лет!
В январе 2024 г. открыт дополнительный набор в новые группы.
Записаться можно по ссылке или по телефону +7-495-981-56-01, +7-926-855-65-85
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