На следующей неделе состоится первый в истории нашего города большой квиз, полностью посвящённый Зеленограду.

InsightQuiz — это проект, основанный в прошлом году в Зеленограде. Уже сейчас в этот квиз регулярно играют в Зеленограде, Москве и Санкт-Петербурге, а также готовится старт проекта в других городах.

25 и 28 апреля InsightQuiz проведёт первую в истории нашего города тематическую игру, полностью посвящённую Зеленограду! Вас ждут 7 раундов и 50 вопросов, посвящённых истории, географии и современной жизни города.

InQuiz [Про Зеленоград] #1.1

25 апреля 2024 года (четверг) 20:00

Ссылка на регистрацию

InQuiz [Про Зеленоград] #1.2 (повтор игры 25 апреля)

28 апреля 2024 года (воскресенье) 18:00

Ссылка на регистрацию

Место проведения и условия участия:

Ресторан «Диканька» (Зеленоград, Савёлкинский проезд, 12)

2-10 человек в команде

500 рублей с игрока, безналичная оплата на игре по QR-коду (дети до 14 лет включительно играют бесплатно и игроками не считаются)

Количество мест ограничено!

Подробнее об игре и о проекте:

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