На следующей неделе состоится первый в истории нашего города большой квиз, полностью посвящённый Зеленограду.
InsightQuiz — это проект, основанный в прошлом году в Зеленограде. Уже сейчас в этот квиз регулярно играют в Зеленограде, Москве и Санкт-Петербурге, а также готовится старт проекта в других городах.
25 и 28 апреля InsightQuiz проведёт первую в истории нашего города тематическую игру, полностью посвящённую Зеленограду! Вас ждут 7 раундов и 50 вопросов, посвящённых истории, географии и современной жизни города.
InQuiz [Про Зеленоград] #1.1
25 апреля 2024 года (четверг) 20:00
Ссылка на регистрацию
InQuiz [Про Зеленоград] #1.2 (повтор игры 25 апреля)
28 апреля 2024 года (воскресенье) 18:00
Ссылка на регистрацию
Место проведения и условия участия:
- Ресторан «Диканька» (Зеленоград, Савёлкинский проезд, 12)
- 2-10 человек в команде
- 500 рублей с игрока, безналичная оплата на игре по QR-коду (дети до 14 лет включительно играют бесплатно и игроками не считаются)
- Количество мест ограничено!