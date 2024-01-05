Приглашаем на брейк-данс и развенчиваем мифы! 05.01.2024 Реклама ИП Гордеев С.В. ИНН 504409980141, erid:LatgCAgcu

Брейк — одно из самых эффектных направлений, которое стоит особняком в мире современных танцев. Почему? А где еще вы увидите столько акробатических элементов, все эти вертушки, которые так притягивают взгляд ребят обоих полов?

Вот, посмотрите, что уже умеют дети первых лет обучения в школе танцев «ДИКЛАБ» в Зеленограде:

Перейдем к мифам. Какие они?

Вместе с ореолом славы брейк, словно лианы, окружают любопытные мифы, давайте их рассмотрим:

  • ой-ой-ой сколько активности, мой малыш/ребенок/подросток непременно разобьет себе лоб или растянет ногу/руку (выбирайте, что больше нравится). Представьте, что на первом занятии по боксу ребенка сразу выпускают на ринг. Не пугайтесь, это только фантазии, никто так делать не будет. В брейке аналогично, нагрузка и сложность нарастают постепенно, поэтому и травм удается избежать!

  • ребенку нравится смотреть видосы с крутилками, сейчас быстренько всему научимся, пусть радуется! Это наверное одно из самых болезненных заблуждений как для ребенка, так и для родителя. Сюрприз в том, что быстро никак не получится. То мастерство, что вы видите на экране, нарабатывалось годами. С другой стороны, сам процесс обучения очень увлекателен. А еще, разве ценится то, что легко достается? Главное здесь победить завышенные ожидания, спокойно продолжить заниматься и радоваться своим, а не чужим результатам!

  • 3 года давно позади, 5 лет тоже, уже поздно начинать! Не будем лукавить, чем раньше, тем лучше. Но в брейк-данс можно прийти даже в подростковом возрасте и добиться нереальных высот! А если хорошая физическая форма уже в наличии, то прогресс будет еще быстрее!

А какие преимущества у брейк-данса?

  • Невероятная физическая форма и выносливость
  • Отличная координация и умение импровизировать
  • Авторитет среди сверстников
  • С недавних пор брейк-данс — это олимпийский вид спорта, ничего себе. Можно стать олимпийским чемпионом!

Хочу, чтобы мой ребенок научился танцевать брейк-данс!

Приходите на бесплатное индивидуальное пробное занятие в «ДИКЛАБ» вместе с друзьями! Берем с 3-х до 16-ти лет!

В январе 2024 года открыт дополнительный набор в группы. Количество мест ограничено!

Записаться можно по ссылке или по телефону +7-499-653-67-10

Подробнее о нас: Сайт, Телеграм, ВКонтакте, Youtube, Инстаграм*

Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 402 (2-й этаж), школа танцев «ДИКЛАБ»

P. S. Наш отчетный концерт (май 2024 г.) пройдет в Вегас Сити Холле, одной из самых крутых и красивых площадок страны. И вы еще можете успеть там выступить. Присоединяйтесь к ДИКЛАБ, чтобы стать лучшими!

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