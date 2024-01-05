Хочу, чтобы мой ребенок научился танцевать брейк-данс!

Приходите на бесплатное индивидуальное пробное занятие в «ДИКЛАБ» вместе с друзьями! Берем с 3-х до 16-ти лет!

В январе 2024 года открыт дополнительный набор в группы. Количество мест ограничено!

Записаться можно по ссылке или по телефону +7-499-653-67-10

Подробнее о нас: Сайт, Телеграм, ВКонтакте, Youtube, Инстаграм*

Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 402 (2-й этаж), школа танцев «ДИКЛАБ»

P. S. Наш отчетный концерт (май 2024 г.) пройдет в Вегас Сити Холле, одной из самых крутых и красивых площадок страны. И вы еще можете успеть там выступить. Присоединяйтесь к ДИКЛАБ, чтобы стать лучшими!