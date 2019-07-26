Надежда Юрьевна — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, автор метода АЛТ, более 20 лет руководила научно-исследовательской лабораторией клинической иммунологии Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Автор 8 патентов по диагностике, лечению и профилактике аллергических заболеваний.

Книгу возможно купить уже сейчас всего за 300 рублей,а при покупке книги, вы получаете скидку 500 рублей на прием к автору.

Презентация книги состоится в Никор-Мед в Андреевке, послушать специалиста и познакомиться лично смогут все желающие, кто очень хочет не сможет прийти-презентация будет доступна на YouTube.

Предварительная запись по номеру телефона: 8(495)255-55-33.

книгу приобретайте по ссылкам:

https://www.labirint.ru/books/699075

https://book24.ru/product/zagadki-immuniteta-kak-mobilizovat…

https://www.respublica.ru/knigi/zdorovie-krasota-i-sport/zdo…

https://www.moscowbooks.ru/book/994021/

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=30321

https://www.chitai-gorod.ru/ca

С заботой о вас — Никор-Мед.

Приходите!

Мы ждем вас по адресу: «Никор-Мед» Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27 корпус 6.

+7(495)255-55-33

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