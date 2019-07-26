Боритесь с аллергией? Плохой иммунитет? Рады сообщить: 29 июля в 19:00 состоится презентация книги «Загадки Иммунитета» Надежды Юрьевны Логиной, а после, совершенно бесплатно, врач прочтет лекцию о сезонных видах аллергии.
Надежда Юрьевна — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, автор метода АЛТ, более 20 лет руководила научно-исследовательской лабораторией клинической иммунологии Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Автор 8 патентов по диагностике, лечению и профилактике аллергических заболеваний.
Книгу возможно купить уже сейчас всего за 300 рублей,а при покупке книги, вы получаете скидку 500 рублей на прием к автору.
Презентация книги состоится в Никор-Мед в Андреевке, послушать специалиста и познакомиться лично смогут все желающие, кто очень хочет не сможет прийти-презентация будет доступна на YouTube.
Предварительная запись по номеру телефона: 8(495)255-55-33.
книгу приобретайте по ссылкам:
https://www.labirint.ru/books/699075
https://book24.ru/product/zagadki-immuniteta-kak-mobilizovat…
https://www.respublica.ru/knigi/zdorovie-krasota-i-sport/zdo…
https://www.moscowbooks.ru/book/994021/
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=30321
https://www.chitai-gorod.ru/ca
С заботой о вас — Никор-Мед.
Приходите!
Мы ждем вас по адресу: «Никор-Мед» Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27 корпус 6.
+7(495)255-55-33
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