Анна Геннадьевна Краморенко — дипломированный специалист — преподаватель английского языка.

За 20 лет Анна подготовила более 100 учеников в ведущие университеты России и мира.

Сейчас Анна проводит набор учеников от 7 лет. В каждой группе есть еще одно или два свободных места.