Анна Геннадьевна Краморенко — дипломированный специалист — преподаватель английского языка.
За 20 лет Анна подготовила более 100 учеников в ведущие университеты России и мира.
Сейчас Анна проводит набор учеников от 7 лет. В каждой группе есть еще одно или два свободных места.
Посмотрите, как прошла у маленьких студентов первая неделя обучения: https://t.me/ege_english_anna/1169
А по этой ссылке вы можете посмотреть на результаты её учеников — уже выпускников.
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