Врачи-косметологи помогают справляться с самыми разными проблемами кожи и волос. Врачи работают с морщинами, пигментными пятнами, шрамами, рубцами и стриями. Особое внимание уделяется лечению алопеции и выпадения волос, восстановлению тургора кожи и устранению нежелательных сосудов. В клинике помогают при куперозе и розацеа, эффективно борются с акне и постакне, а также устраняют сухость кожи и целлюлит, возвращая ей здоровый вид и комфорт.