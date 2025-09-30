Премиальный и лечебный уход за внешностью в отделении косметологии клиники «Детство плюс» 30.09.2025 Реклама ООО «Леконс» ИНН: 7735591610 erid:2VtzqubNzgM

Атмосфера спокойствия и доверия позволяет чувствовать себя уверенно, а результат заметен уже после первой процедуры. Клиника давно работает в городе, лицензирована по направлению косметологии и располагает широкой инструментальной базой, что даёт возможность проводить самые современные и эффективные процедуры.

Здесь пациентов встречают опытные врачи-косметологи, за плечами которых многолетняя практика. В их распоряжении — оборудование экспертного уровня и только сертифицированные безопасные препараты. В работе применяются мировые технологии, доказавшие свою эффективность.

Врачи-косметологи помогают справляться с самыми разными проблемами кожи и волос. Врачи работают с морщинами, пигментными пятнами, шрамами, рубцами и стриями. Особое внимание уделяется лечению алопеции и выпадения волос, восстановлению тургора кожи и устранению нежелательных сосудов. В клинике помогают при куперозе и розацеа, эффективно борются с акне и постакне, а также устраняют сухость кожи и целлюлит, возвращая ей здоровый вид и комфорт.

В арсенале центра — лазерное удаление сосудов, ботулинотерапия, пилинги и чистка лица, IPL-фотоэпиляция и IPL-терапия, биоревитализация и мезотерапия, SMAS-лифтинг, карбокситерапия, а также программы по лечению волос. Каждая процедура подбирается индивидуально, чтобы результат был максимально естественным и долговременным.

Записаться на приём можно по телефону: 8-800-234-58-34
Адрес: Савелкинский проезд, 2
Сайт: https://www.med-det.ru/uslugi/konsultatsiya-i-lechenie/kosmetologiya/

Регистрационный номер лицензии: ЛО41-01137-77/00307723 от 18.08.2016 г., выдана Департаментом здравоохранения г. Москвы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама
Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Дым из-под земли — пожар в Савелкинском проезде Новости
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру