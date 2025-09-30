Атмосфера спокойствия и доверия позволяет чувствовать себя уверенно, а результат заметен уже после первой процедуры. Клиника давно работает в городе, лицензирована по направлению косметологии и располагает широкой инструментальной базой, что даёт возможность проводить самые современные и эффективные процедуры.
Здесь пациентов встречают опытные врачи-косметологи, за плечами которых многолетняя практика. В их распоряжении — оборудование экспертного уровня и только сертифицированные безопасные препараты. В работе применяются мировые технологии, доказавшие свою эффективность.
Врачи-косметологи помогают справляться с самыми разными проблемами кожи и волос. Врачи работают с морщинами, пигментными пятнами, шрамами, рубцами и стриями. Особое внимание уделяется лечению алопеции и выпадения волос, восстановлению тургора кожи и устранению нежелательных сосудов. В клинике помогают при куперозе и розацеа, эффективно борются с акне и постакне, а также устраняют сухость кожи и целлюлит, возвращая ей здоровый вид и комфорт.
В арсенале центра — лазерное удаление сосудов, ботулинотерапия, пилинги и чистка лица, IPL-фотоэпиляция и IPL-терапия, биоревитализация и мезотерапия, SMAS-лифтинг, карбокситерапия, а также программы по лечению волос. Каждая процедура подбирается индивидуально, чтобы результат был максимально естественным и долговременным.
Записаться на приём можно по телефону: 8-800-234-58-34
Адрес: Савелкинский проезд, 2
Сайт: https://www.med-det.ru/uslugi/konsultatsiya-i-lechenie/kosmetologiya/
Регистрационный номер лицензии: ЛО41-01137-77/00307723 от 18.08.2016 г., выдана Департаментом здравоохранения г. Москвы.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА