Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде 16.08.2025

Дипломированные врачи, широкий спектр эксклюзивных и самых передовых косметологических услуг, новейшее оборудование от лучших производителей, стильные интерьеры, высокий уровень сервиса и безопасность процедур — к услугам посетителей.

EsteMedika находится в центре города в корпусе 353 (ЖК «Зеленоград-сити»). Это медицинская клиника, имеющая соответствующую лицензию здравоохранения. Здесь работают специалисты с медицинским образованием, использующие только сертифицированные препараты.

В EsteMedika процедуры проводят после консультации с врачом. Все пожелания и жалобы внимательно выслушают, предложат варианты, подберут процедуры, составят индивидуальный план. Внешние, эстетические проблемы могут быть связаны с внутренними, поэтому иногда нужно комплексное лечение.

Услуги клиники

Микроигольчатый RF-лифтинг — для подтяжки и омоложения лица и тела. Через микроиглы радиочастотная энергия доставляется в глубокие слои кожи, стимулирует выработку коллагена и эластина. Кожа становится упругой и сияющей, овал лица подтягивается. Особенно подходит для лица, шеи и зоны декольте.

Плазмолифтинг — процедура для естественного омоложения. Собственная плазма пробуждает кожу и стимулирует ее обновление, морщины разглаживаются.

Фотоомоложение и фотолечение (IPL) — восстановление молодости кожи с помощью интенсивного импульсного света. Мягко действует на кожу, устраняя пигментацию, сосудистые звездочки, акне, мелкие морщины. Безопасно, комфортно, на выходе — сияющая и ровная кожа.

Инъекционные процедуры: биоревитализация, мезотерапия, контурная пластика, коллагеностимуляция, ботулинотерапия.

Уходовые процедуры на косметике Mad (США) — пилинг, комбинированные чистки, моделирующий массаж, антивозрастные программы, а также микротоковая терапия.

Лазерная эпиляция, которая тоже относится к медицинским процедурам. В клинике используется гибридный лазер, позволяющий воздействовать на все типы волос.

Жителям третьего микрорайона — скидка 10%!

Запись:

Клиника EsteMedika: Зеленоград, корпус 353

Сайт

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
