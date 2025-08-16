EsteMedika находится в центре города в корпусе 353 (ЖК «Зеленоград-сити»). Это медицинская клиника, имеющая соответствующую лицензию здравоохранения. Здесь работают специалисты с медицинским образованием, использующие только сертифицированные препараты.

В EsteMedika процедуры проводят после консультации с врачом. Все пожелания и жалобы внимательно выслушают, предложат варианты, подберут процедуры, составят индивидуальный план. Внешние, эстетические проблемы могут быть связаны с внутренними, поэтому иногда нужно комплексное лечение.