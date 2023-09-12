Внимание всех любителей рыбалки! Только с 14 по 17 сентября 2023 года в магазине «Рыболов-88» состоится большая распродажа, где вы найдете все необходимое для удачной рыбалки. Новость еще лучше — скидки магазина достигают -35%.
Полки в «Рыболове-88» наполнены самым разным рыбацким снаряжением — удилища, катушки, лески, крючки и множество других аксессуаров, которые сделают вашу рыбалку комфортной и успешной. Это лучшая возможность обновиться по самой выгодной цене.
Но это еще не все! Совершая любую покупку во время проведения акции вы получаете дисконтную карту в подарок. С ней вы сможете сэкономить еще больше и получать дополнительные скидки на все последующие покупки. «Рыболов-88» предлагает максимальное удобство и выгоду для покупателей.
Если вы только начинаете свой путь в мире рыбалки, это отличная возможность приобрести всё необходимое, а продавцы-консультанты подскажут и помогут сделать правильный выбор.
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Спешите, количество товаров ограничено и распродажа продлится только 4 дня. Посетите магазин «Рыболов-88» с 14 по 17 сентября и поймайте лучшую цену со скидками до 35%!
Магазин расположен по адресу: д. Голубое, ул. Трёхсвятская, строение 2 М.
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