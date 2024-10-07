Грамотно сбалансированная территория покупок и услуг в динамично развивающемся микрорайоне Голубое городского округа Солнечногорск численностью населения 55 тысяч человек предлагает последнюю вакантную площадь величиной 80 квадратных метров!

Это отличная возможность открыть собственное дело, расширить бизнес и стать частью современного и оживленного торгового центра, который уже завоевал сердца тысяч покупателей.

Данное пространство идеально подойдет для:

магазина рыбы

салона красоты

салона оптики

отделения банка

и других, не присутствующих в ТЦ направлений

также в наличии места под установку постаматов и банкоматов.

Ознакомиться с уже успешно работающими и постоянно развивающимися торговыми и сервисными компаниями можно на сайте www.goretovtc.ru

Помимо уникального формата вакантной площади вы получаете самое выгодное месторасположение — рядом со входом в популярную сеть ресторанов быстрого питания, обеспечивающее постоянный поток посетителей и невероятные возможности для развития вашего бизнеса!

Для получения более подробной информации и организации просмотра помещения можно обращаться по адресу — деревня Голубое, Тверецкий пр-д, стр. 18А или по телефону +7-926-014-91-14