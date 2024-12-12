Популярные услуги «Программа check-up за два часа» и «Худеем с гастробаллоном» — в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» 12.12.2024 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VSb5w5y21W
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Худеем с гастробаллоном — эффективный метод устранения избыточного веса

Установка внутрижелудочного гастробаллона* является одним из эффективных, современных методов устранения избыточного веса.

Эта безоперационная методика помогает сбросить значительное количество лишних килограммов в течение первых шести месяцев после установки.

Весь период лечения вас сопровождают и консультируют опытные врачи Гастроцентра.

Преимущества метода установки внутрижелудочного баллона:

  • безоперационность и малоинвазивность установки
  • обратимость вмешательства: можно удалить гастробаллон в любой момент
  • минимальная подготовка к процедуре
  • высокая эффективность (за 3-6 месяцев пациенты избавляются от нескольких десятков килограмм)
  • привыкание к дозированности питания (как правило, после лечения пациенты не возвращаются к прежним объемам блюд)
  • отсутствие неприятных ощущений в процессе лечения.

Показания к процедуре установки внутрижелудочного баллона:

  • ожирение любой степени
  • избыточная масса тела при наличии вторичных патологий
  • противопоказания к другим бариатрическим операциям
  • отсутствие эффекта от других методов снижения массы тела.

Продолжительность лечения:

  • рекомендуемый срок баллонирования желудка составляет 4-6 месяцев.

Противопоказания к установке внутрижелудочного баллона:

  • воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта
  • язвенная болезнь желудка
  • грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
  • наличие в анамнезе операций на желудке
  • беременность и кормление ребенка грудью
  • алкогольная или наркотическая зависимость.

Подробнее о противопоказаниях баллонирования желудка проинформирует врач на приеме.

Предварительно пациент проходит комплексное диагностическое обследование, чтобы исключить противопоказания.

Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515

Сайт: https://estedi.ru/gastrocenter/

Внимание! Возможны противопоказания, требуется консультация со специалистом
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