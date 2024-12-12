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Установка внутрижелудочного гастробаллона* является одним из эффективных, современных методов устранения избыточного веса.
Эта безоперационная методика помогает сбросить значительное количество лишних килограммов в течение первых шести месяцев после установки.
Весь период лечения вас сопровождают и консультируют опытные врачи Гастроцентра.
Преимущества метода установки внутрижелудочного баллона:
- безоперационность и малоинвазивность установки
- обратимость вмешательства: можно удалить гастробаллон в любой момент
- минимальная подготовка к процедуре
- высокая эффективность (за 3-6 месяцев пациенты избавляются от нескольких десятков килограмм)
- привыкание к дозированности питания (как правило, после лечения пациенты не возвращаются к прежним объемам блюд)
- отсутствие неприятных ощущений в процессе лечения.
Показания к процедуре установки внутрижелудочного баллона:
- ожирение любой степени
- избыточная масса тела при наличии вторичных патологий
- противопоказания к другим бариатрическим операциям
- отсутствие эффекта от других методов снижения массы тела.
Продолжительность лечения:
- рекомендуемый срок баллонирования желудка составляет 4-6 месяцев.
Противопоказания к установке внутрижелудочного баллона:
- воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта
- язвенная болезнь желудка
- грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
- наличие в анамнезе операций на желудке
- беременность и кормление ребенка грудью
- алкогольная или наркотическая зависимость.
Подробнее о противопоказаниях баллонирования желудка проинформирует врач на приеме.
Предварительно пациент проходит комплексное диагностическое обследование, чтобы исключить противопоказания.
Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: https://estedi.ru/gastrocenter/
Внимание! Возможны противопоказания, требуется консультация со специалистом