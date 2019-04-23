В пони-клуб «Альтис» предлагают:

пробное занятие бесплатно, чтобы Вы смогли познакомиться с нами получше и определить систему тренировок,

крытый манеж,

теплая трибуна для родителей,

индивидуальный подход к каждому ребенку (и взрослому),

дружный, отзывчивый коллектив.

Если Вы хотите ознакомиться с удивительным миром пони, обучиться навыкам верховой езды, обрести новых друзей, то мы ждем Вашу семью у нас в КСК «Альтис».



Мы работаем ежедневно!





Все, что вам необходимо сделать, это определить наиболее удобный для тренировок день и позвонить нам:

Кристина Сергеевна 8(915)384-21-65. Рабочие дни: ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ

Анастасия Валерьевна 8(916)612-35-06. Рабочие дни: СР,ПТ,СБ

Анастасия Викторовна 8(926)997-37-28. Рабочие дни: СБ- вторая половина дня. Иппотерапия

Дарья Сергеевна 8(977)949-47-90. Рабочие дни: СБ

Полина Александровна 8(977)473-54-69- телефон для справок, запись на экскурсии, запись в лагерь.

Наш сайт: http://kskaltis.ru

Группа в VK: https://vk.com/altisponyclub

Наш лагерь: https://vk.com/video252059300_456239110

Наш Партнер в организации лагеря: http://www.krug-shar.ru