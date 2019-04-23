Альтис — единственный пони — клуб в Зеленограде приглашает на занятия детей и взрослых. Прекрасно подготовленные пони для малышей от 4-х лет и более серьезные партнеры для спортсменов, представляющих Клуб на первенствах Москвы и России.
- групповые и индивидуальные занятия по разовой системе оплаты и абонементам,
- квалифицированный персонал,
- инструктор по Иппотерапии (работа с детьми до 12 лет),
- аренда пони для проведения фотосессий на территории нашего Клуба (по предварительной записи),
- организация и проведение экскурсий по программе «В гостях у пони» (по предварительной записи),
- организация выездных и домашних стартов,
- организация летнего детского конного лагеря на берегу Волги при сотрудничестве с межрегиональной общественной организацией «Круг».
- пробное занятие бесплатно, чтобы Вы смогли познакомиться с нами получше и определить систему тренировок,
- крытый манеж,
- теплая трибуна для родителей,
- индивидуальный подход к каждому ребенку (и взрослому),
- дружный, отзывчивый коллектив.
Если Вы хотите ознакомиться с удивительным миром пони, обучиться навыкам верховой езды, обрести новых друзей, то мы ждем Вашу семью у нас в КСК «Альтис».
Мы работаем ежедневно!
Все, что вам необходимо сделать, это определить наиболее удобный для тренировок день и позвонить нам:
- Кристина Сергеевна 8(915)384-21-65. Рабочие дни: ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ
- Анастасия Валерьевна 8(916)612-35-06. Рабочие дни: СР,ПТ,СБ
- Анастасия Викторовна 8(926)997-37-28. Рабочие дни: СБ- вторая половина дня. Иппотерапия
- Дарья Сергеевна 8(977)949-47-90. Рабочие дни: СБ
- Полина Александровна 8(977)473-54-69- телефон для справок, запись на экскурсии, запись в лагерь.
Наш сайт: http://kskaltis.ru
Группа в VK: https://vk.com/altisponyclub
Наш лагерь: https://vk.com/video252059300_456239110
Наш Партнер в организации лагеря: http://www.krug-shar.ru
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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