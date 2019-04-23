Пони-клуб «Альтис» приглашает на занятия детей и взрослых 23.04.2019 Пони-клуб «Альтис» Реклама

Альтис — единственный пони — клуб в Зеленограде приглашает на занятия детей и взрослых. Прекрасно подготовленные пони для малышей от 4-х лет и более серьезные партнеры для спортсменов, представляющих Клуб на первенствах Москвы и России.

К вашим услугам:

  • групповые и индивидуальные занятия по разовой системе оплаты и абонементам,
  • квалифицированный персонал,
  • инструктор по Иппотерапии (работа с детьми до 12 лет),
  • аренда пони для проведения фотосессий на территории нашего Клуба (по предварительной записи),
  • организация и проведение экскурсий по программе «В гостях у пони» (по предварительной записи),
  • организация выездных и домашних стартов,
  • организация летнего детского конного лагеря на берегу Волги при сотрудничестве с межрегиональной общественной организацией «Круг».

В пони-клуб «Альтис» предлагают:

  • пробное занятие бесплатно, чтобы Вы смогли познакомиться с нами получше и определить систему тренировок,
  • крытый манеж,
  • теплая трибуна для родителей,
  • индивидуальный подход к каждому ребенку (и взрослому),
  • дружный, отзывчивый коллектив.

Если Вы хотите ознакомиться с удивительным миром пони, обучиться навыкам верховой езды, обрести новых друзей, то мы ждем Вашу семью у нас в КСК «Альтис».


Мы работаем ежедневно!


Все, что вам необходимо сделать, это определить наиболее удобный для тренировок день и позвонить нам:

  • Кристина Сергеевна 8(915)384-21-65. Рабочие дни: ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ
  • Анастасия Валерьевна 8(916)612-35-06. Рабочие дни: СР,ПТ,СБ
  • Анастасия Викторовна 8(926)997-37-28. Рабочие дни: СБ- вторая половина дня. Иппотерапия
  • Дарья Сергеевна 8(977)949-47-90. Рабочие дни: СБ
  • Полина Александровна 8(977)473-54-69- телефон для справок, запись на экскурсии, запись в лагерь.

Наш сайт: http://kskaltis.ru

Группа в VK: https://vk.com/altisponyclub

Наш лагерь: https://vk.com/video252059300_456239110

Наш Партнер в организации лагеря: http://www.krug-shar.ru

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