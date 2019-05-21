Ваш малыш мечтает о сказочном пони, желает обучиться навыкам верховой езды, обрести новых друзей и просто интересно и продуктивно провести дни летних каникул? Или может он хочет стать большим спортсменом и покорять лучшие манежи на первенствах Москвы и России?

Тогда мы ждем Вашу семью в нашем пони-клубе «Альтис».

Мы расположены всего в 5 минутах езды от станции Крюково, на закрытой частной территории СНТ «Энергетик».