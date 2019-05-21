Пони-клуб «Альтис» — отличный выбор для каникул вашего ребенка 21.05.2019 Пони-клуб «Альтис» Реклама

Ваш малыш мечтает о сказочном пони, желает обучиться навыкам верховой езды, обрести новых друзей и просто интересно и продуктивно провести дни летних каникул? Или может он хочет стать большим спортсменом и покорять лучшие манежи на первенствах Москвы и России?

Тогда мы ждем Вашу семью в нашем пони-клубе «Альтис».

Мы расположены всего в 5 минутах езды от станции Крюково, на закрытой частной территории СНТ «Энергетик».

В нашем Клубе:

  • пробное занятие бесплатно, чтобы Вы смогли познакомиться с нами получше и определить систему тренировок
  • крытый манеж
  • теплая трибуна для родителей
  • индивидуальный подход к каждому ребенку (и взрослому)
  • дружный, отзывчивый коллектив

К вашим услугам:

  • групповые и индивидуальные занятия по разовой системе оплаты и абонементам
  • квалифицированный персонал
  • аренда пони для проведения фотосессий на территории нашего Клуба (по предварительной записи)
  • организация и проведение интересных и познавательных экскурсий по программе «В гостях у пони» (по предварительной записи). Малыши смогут познакомиться с миром этих удивительных животных, узнать много интересного, насладиться общением с лошадками и покататься верхом.
  • организация выездных и домашних стартов
  • организация летнего детского конного лагеря на берегу Волги при сотрудничестве с межрегиональной общественной организацией «Круг».

Также, в Клубе работает дипломированный специалист по ИППОТЕРАПИИ, который занимается с особенными детишками до 12 лет…
Иппотерапия — это уникальная методика лечения лошадьми. Основной эффект достигается именно за счет упражнений, выполняющихся на лошади. При лечении используется комплексный подход: человек разогревает и разрабатывает мышцы, сидя верхом на лошади и получает сумасшедший заряд энергии. Улучшается кровообращение.

Лошади — удивительные животные! Общение с ними способствует снятию стресса, дает заряд положительных эмоций, развивает у детей интерес к окружающему их миру!

Наш Клуб работает ежедневно!

Все, что Вам необходимо сделать, это определить наиболее удобный для тренировок день и позвонить нам:

  • Кристина Сергеевна 8(915)384-21-65. Рабочие дни: ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ
  • Анастасия Валерьевна. КМС. 8(916)612-35-06. Рабочие дни: СР,ПТ,СБ
  • Анастасия Викторовна 8(926)997-37-28. Рабочие дни: СБ- вторая половина дня. Иппотерапия. Запись на экскурсии
  • Дарья Андреевна 8(977)949-47-90. Рабочие дни: СБ
  • Полина Александровна 8(977)473-54-69- запись на экскурсии, запись в лагерь.

Наш адрес: Зеленоград, улица Алабушевская, 19, СНТ «Энергетик».
Наш сайт: http://kskaltis.ru
Группа в VK: https://vk.com/altisponyclub
Инстаграм: https://www.instagram.com/altis_pony_club/
Наш лагерь: https://vk.com/video252059300_456239110
Наш Партнер в организации лагеря: http://www.krug-shar.ru

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