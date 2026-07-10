Второй тренд наметился примерно с 2021 года: в IT массово пошли люди, закончившие короткие курсы по программированию продолжительностью три-пять месяцев и желающие побыстрее начать работать. Во времена ковида это действительно удавалось — тогда на фоне ажиотажного спроса нанимали практически всех. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Таких соискателей очень быстро отсеивают на этапах собеседований и тестовых заданий. Работодатели сразу видят разницу: пришёл человек с серьёзным фундаментом знаний или подготовился поверхностно. Поэтому, если вы сейчас хотите связать свою жизнь с IT, не стоит торопиться. Сначала лучше получить качественную базу в области Computer Science и математики — сформировать фундамент знаний и навыков — и тогда вы будете востребованы на рынке.