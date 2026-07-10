Получи востребованное IT-образование в МИЭТе: рассказываем про направления подготовки для будущих айтишников 10.07.2026 Peклама ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» ИHH:7735041133 еrid:2Vtzqw4yAqF

Ваш ребёнок хочет в сферу IT?

Тогда эта информация для вас! НИУ МИЭТ рассказывает, какие основные тренды стоит учитывать будущим IT-специалистам.

Первый тренд — повсеместное использование искусственного интеллекта в работе, на собеседованиях и при выполнении тестовых заданий. Тренд, к сожалению, негативный: люди всё чаще перестают думать самостоятельно и практически полностью перекладывают свои задачи на ИИ, отправляя коллегам и руководителям сгенерированный результат без какого-либо анализа. Именно такие специалисты, не использующие собственные знания, ум и навыки, в первую очередь рискуют быть заменёнными искусственным интеллектом. Однако по-настоящему хороших, компетентных программистов ИИ заменит ещё очень не скоро. Инструментами на базе ИИ нужно пользоваться осмысленно — только в этом случае они станут вашим помощником, а не конкурентом.

Второй тренд наметился примерно с 2021 года: в IT массово пошли люди, закончившие короткие курсы по программированию продолжительностью три-пять месяцев и желающие побыстрее начать работать. Во времена ковида это действительно удавалось — тогда на фоне ажиотажного спроса нанимали практически всех. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Таких соискателей очень быстро отсеивают на этапах собеседований и тестовых заданий. Работодатели сразу видят разницу: пришёл человек с серьёзным фундаментом знаний или подготовился поверхностно. Поэтому, если вы сейчас хотите связать свою жизнь с IT, не стоит торопиться. Сначала лучше получить качественную базу в области Computer Science и математики — сформировать фундамент знаний и навыков — и тогда вы будете востребованы на рынке.

Подробно о востребованных образовательных программах и возможных карьерных траекториях читайте в карточках, а о поступлении в НИУ МИЭТ в 2026 году на сайте университета: https://www.abiturient.ru/news/197806

Ведущий. Технический. Твой.

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