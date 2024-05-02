Полипы — опасные аномалии, имеющие большую долю вероятности к перерождению в раковую опухоль. Избежать этого поможет эндоскопическое исследование, регулярное обследование у гастроэнтеролога, а также здоровый образ жизни.
Разрастания бывают любой формы и размера, одиночные или в виде множественных скоплений. Их наличие в желудке и кишечнике часто не ощущается пациентом, однако в ряде случаев может являться причиной постоянных расстройств: нарушения перистальтики, периодических болей и др.
Одним из самых достоверных, доступных и информативных методов выявления полипов желудка и толстой кишки является видеогастро и коколоноскопия.
Эндоскопическое удаление полипов отличается большой эффективностью. Благодаря высокоточному оборудованию при незначительном размере полипов их удаление производят одновременно с визуальным обследованием, после взятия биопсии.
- гастроскопия и колоноскопия во сне — безопасный и безболезненный способ выяснить причину болезни пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника
- УЗИ позволяет увидеть печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, то, что не видно при эндоскопии
- врач-гастроэнтеролог назначит лекарства для лечения и понаблюдает за результатами.
Цены на эндоскопическое обследование в Гастроцентре доктора Наседкина:
Ю. А. Борисов:
- гастроскопия — 3000 рублей
- колоноскопия — 4000 рублей
- наркоз — 4000/5000 рублей
- комплекс — 11000 рублей (входит УЗИ и тест на хеликобактер и определение кислотности)
Г. К. Наседкин:
- гастроскопия — 6000 рублей
- колоноскопия — 8000 рублей
- наркоз — 4000/5000 рублей
- комплекс — 17000 рублей (входит УЗИ, тест на хеликобактер и определение кислотности).
Проконсультироваться и записаться на прием можно по телефонам: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
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