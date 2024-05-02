Набор на обучение инструкторов в «Академии здоровья доктора Наседкина»

Что такое авторский курс доктора Наседкина?

— Вы осваиваете уникальную авторскую методику оздоровления организма по 5 направлениям (без лекарств):

с помощью лечебного дыхания

с помощью вибраций голоса и звука

с помощью питания и воды

с помощью пространственной медитации

с помощью особых упражнений для тела

— По каждому занятию идёт индивидуальная переписка с доктором Наседкиным, в которой вы получаете материалы и ответы на вопросы.

— Вы занимаетесь с инструктором очно или по видеосвязи, в удобное для вас время.

— Продолжительность одного занятия — один час.



Курс рассчитан на 12 занятий.



Команда академии научит вас применять на практике уникальные способы контроля скрытых сил организма — через дыхание, питание, движение и медитацию.



Хотите стать здоровым, энергичным, стройным и помогать освоить полезные навыки другим? Приглашаем вас на курсы обучения инструкторов в «Академию здоровья доктора Наседкина».



Почему стоит пройти обучение?

Это выгодно — новая услуга востребована на рынке.

Это уникально — вы получите пошаговую систему знаний и навыков, которая останется с вами на всю жизнь.

Очное или онлайн-обучение всего за 12 занятий.

Вы получите авторский сертификат и помощь в трудоустройстве.

Обретете новых друзей и возможность работать в команде.

Станьте инструктором — здоровым и успешным в «Академии здоровья»!



* Количество мест ограничено запись по телефону: 8-924-206-16-50.