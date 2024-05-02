Полипы, их выявление и эндоскопическое удаление — в Гастроцентре доктора Наседкина. «Академия здоровья доктора Наседкина» ведёт набор инструкторов 02.05.2024 Реклама ООО «Алатырь» ИНН:7735181758 erid:2VSb5wuNXVi

Полипы — опасные аномалии, имеющие большую долю вероятности к перерождению в раковую опухоль. Избежать этого поможет эндоскопическое исследование, регулярное обследование у гастроэнтеролога, а также здоровый образ жизни.

Разрастания бывают любой формы и размера, одиночные или в виде множественных скоплений. Их наличие в желудке и кишечнике часто не ощущается пациентом, однако в ряде случаев может являться причиной постоянных расстройств: нарушения перистальтики, периодических болей и др.

Одним из самых достоверных, доступных и информативных методов выявления полипов желудка и толстой кишки является видеогастро и коколоноскопия.

Эндоскопическое удаление полипов отличается большой эффективностью. Благодаря высокоточному оборудованию при незначительном размере полипов их удаление производят одновременно с визуальным обследованием, после взятия биопсии.

Специализация Гастроцентра доктора Наседкина

  • гастроскопия и колоноскопия во сне — безопасный и безболезненный способ выяснить причину болезни пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника
  • УЗИ позволяет увидеть печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, то, что не видно при эндоскопии
  • врач-гастроэнтеролог назначит лекарства для лечения и понаблюдает за результатами.

Цены на эндоскопическое обследование в Гастроцентре доктора Наседкина:

Ю. А. Борисов:

  • гастроскопия — 3000 рублей
  • колоноскопия — 4000 рублей
  • наркоз — 4000/5000 рублей
  • комплекс — 11000 рублей (входит УЗИ и тест на хеликобактер и определение кислотности)

Г. К. Наседкин:

  • гастроскопия — 6000 рублей
  • колоноскопия — 8000 рублей
  • наркоз — 4000/5000 рублей
  • комплекс — 17000 рублей (входит УЗИ, тест на хеликобактер и определение кислотности).

Проконсультироваться и записаться на прием можно по телефонам: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515

Сайт: estedi.ru/gastrocenter

Внимание! Возможны противопоказания, требуется консультация со специалистом. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 25 февраля 2020 года №ЛО-77-01-019677

Набор на обучение инструкторов в «Академии здоровья доктора Наседкина»

Что такое авторский курс доктора Наседкина?

— Вы осваиваете уникальную авторскую методику оздоровления организма по 5 направлениям (без лекарств):

  • с помощью лечебного дыхания
  • с помощью вибраций голоса и звука
  • с помощью питания и воды
  • с помощью пространственной медитации
  • с помощью особых упражнений для тела

— По каждому занятию идёт индивидуальная переписка с доктором Наседкиным, в которой вы получаете материалы и ответы на вопросы.

— Вы занимаетесь с инструктором очно или по видеосвязи, в удобное для вас время.

— Продолжительность одного занятия — один час.

Курс рассчитан на 12 занятий.

Команда академии научит вас применять на практике уникальные способы контроля скрытых сил организма — через дыхание, питание, движение и медитацию.

Хотите стать здоровым, энергичным, стройным и помогать освоить полезные навыки другим? Приглашаем вас на курсы обучения инструкторов в «Академию здоровья доктора Наседкина».

Почему стоит пройти обучение?

  • Это выгодно — новая услуга востребована на рынке.
  • Это уникально — вы получите пошаговую систему знаний и навыков, которая останется с вами на всю жизнь.
  • Очное или онлайн-обучение всего за 12 занятий.
  • Вы получите авторский сертификат и помощь в трудоустройстве.
  • Обретете новых друзей и возможность работать в команде.

Станьте инструктором — здоровым и успешным в «Академии здоровья»!

* Количество мест ограничено запись по телефону: 8-924-206-16-50.
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