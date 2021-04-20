Готовьтесь к беременности вместе с медцентром «Норма ХХI» по программе «Здоровая мама — здоровый малыш». Цены снижены с апреля 20.04.2021 медцентр «Норма ХХI»

Наступление беременности — важное событие в жизни каждой женщины. Кто-то планирует его заранее, а у многих просто «так получилось» — и тогда решение вынашивать ребенка или делать аборт принимают уже после зачатия. Вместе с тем искусственное прерывание беременности наносит серьезный вред женскому организму и не должно восприниматься как замена противозачаточным средствам. Ответ на вопрос: «Хочу ли я ребенка в ближайшем будущем?» — нужно знать всегда.
Безусловно, все, кто отвечает на наго «да», надеются, что беременность будет протекать нормально, роды пройдут без осложнений, а ребенок родится здоровым. Однако не все знают, что к ней нужно готовиться — это называется «прегравидарная подготовка». Современная наука доказала, шансы на успех будут гораздо выше, если заранее следовать нескольким простым правилам.
Первое: нужно рассказать своему врачу, что вы хотели бы родить ребенка в течение ближайшего года или двух. Этого времени вполне достаточно, что бы пройти необходимое обследование и выявить так называемые «факторы риска», провести лечение имеющихся заболеваний и скорректировать образ жизни (это касается как самой женщины, так и мужчины).
Второе: стоит серьезно отнестись к рекомендациям в отношении питания, физической активности, курения, употребления алкоголя и некоторых лекарств. Все это действительно влияет на возможность зачатия, ход беременности и здоровья будущего ребенка.
Третье: нужно провести лечение имеющихся заболеваний и сделать прививки от болезней, которые могут повлиять на исход беременности. На это время стоит подобрать надежный и удобный для вас метод контрацепции. Это может сделать акушер-гинеколог.
Четвертое: не нужно покупать в аптеке различные «витамины для беременных» и пищевые добавки — далеко не все они могут принести реальную пользу. Не стоит ориентироваться на рекламу или советы на интернет-форумах: потребности в минералах и витаминах могут быть разными. Подобрать по-настоящему эффективный препарат может только врач.

Перечень всех анализов и приемов врачей в рамках программы

  • Прием акушера-гинеколога первичный — 1200
  • Прием акушера-гинеколога повторный — 1000
  • Анализ РН влагалищной среды — 100
  • Мазок на флору — 450
  • ПЦР на хламидии — 180
  • ПЦР на гонококки — 180
  • ПЦР на трихомонады — 180
  • ПЦР на ВПЧ высоонкоген. — 450
  • Онкоцитология с шейки матки — 950
  • Фемофлор-16 — 2100
  • Анализ мочи общий — 250
  • Анализ крови клинический — 340
  • Анализ на группу крови и резус-фактор — 380
  • Анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатит В, гепатит С — 800
  • Анализ крови ТТГ — 280
  • Антитела к вирусу краснухе IgG — 500
  • Антитела к вирусу кори IgG — 600
  • Анализ крови гомоцистеин — 1300
  • Анализ крови на Витамин Д — 1500
  • Анализ крови на ферритин — 400
  • Анализ крови трансферрин и коэффициент насыщенности железом — 840
  • Анализ крови на витамин В12 — 800
  • Анализ крови на витамин В9 — 900
  • Анализ крови биохимический (Общ.белок, билирубин, холестерин, креатинин, мочевина, глюкоза, АЛТ, АСТ, щелочная фосфтотаза) — 1030
  • Анализ крови на Ггт — 110
  • Анализ крови на инсулин — 450
  • Забор биологического материала на анализы — 150
  • Составление схемы лечения у врача — 500
  • УЗИ органов малого таза сразу после окончания менструации — 1200
  • УЗИ органов малого таза на 21-24 день от начала менструации — 1200

Общая стоимость программы 17 000 рублей. В программу «Здоровая мама — здоровый малыш» заложена лояльная скидка на каждую услугу. При заключении договора мы дарим каждой девушке дисконтную карту с 10% скидкой на дальнейшие услуги нашего центра, включая услуги стоматолога.

Основной целью этой программы является сохранение здоровья мамы и рождение здорового малыша.

Медцентр «Норма ХХI»

Адрес: Зеленоград, корпус 403А, этаж 2
Телефоны:8-495-944-53-53, 8-499-735-97-87, 8-964-583-06-60
Сайт: norma21.ru
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Метки:
беременные, Норма XXI
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