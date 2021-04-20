Наступление беременности — важное событие в жизни каждой женщины. Кто-то планирует его заранее, а у многих просто «так получилось» — и тогда решение вынашивать ребенка или делать аборт принимают уже после зачатия. Вместе с тем искусственное прерывание беременности наносит серьезный вред женскому организму и не должно восприниматься как замена противозачаточным средствам. Ответ на вопрос: «Хочу ли я ребенка в ближайшем будущем?» — нужно знать всегда.

Безусловно, все, кто отвечает на наго «да», надеются, что беременность будет протекать нормально, роды пройдут без осложнений, а ребенок родится здоровым. Однако не все знают, что к ней нужно готовиться — это называется «прегравидарная подготовка». Современная наука доказала, шансы на успех будут гораздо выше, если заранее следовать нескольким простым правилам.

Первое: нужно рассказать своему врачу, что вы хотели бы родить ребенка в течение ближайшего года или двух. Этого времени вполне достаточно, что бы пройти необходимое обследование и выявить так называемые «факторы риска», провести лечение имеющихся заболеваний и скорректировать образ жизни (это касается как самой женщины, так и мужчины).

Второе: стоит серьезно отнестись к рекомендациям в отношении питания, физической активности, курения, употребления алкоголя и некоторых лекарств. Все это действительно влияет на возможность зачатия, ход беременности и здоровья будущего ребенка.

Третье: нужно провести лечение имеющихся заболеваний и сделать прививки от болезней, которые могут повлиять на исход беременности. На это время стоит подобрать надежный и удобный для вас метод контрацепции. Это может сделать акушер-гинеколог.

Четвертое: не нужно покупать в аптеке различные «витамины для беременных» и пищевые добавки — далеко не все они могут принести реальную пользу. Не стоит ориентироваться на рекламу или советы на интернет-форумах: потребности в минералах и витаминах могут быть разными. Подобрать по-настоящему эффективный препарат может только врач.