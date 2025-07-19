Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом 19.07.2025 Реклама САПЕЛКИН А.В. ИНН:773571158471 erid:2VtzqwFSCWj

Коттеджный поселок «Новое Бакеево Современный квартал» находится в десяти минутах езды от Зеленограда. Это живописное место, окруженное лесом и протекающей внутри рекой, при этом со всеми городскими удобствами. Мы побывали в гостях у семьи, которая одна из первых переехала из городской квартиры в коттедж, и поделилась своей историей — от выбора дома до деталей интерьера.

Александру 42 года, его жене 35 лет. Работают в сфере информационных технологий — «айтишники». Двое детей, один школьник, другой в детском саду. Живут в коттедже площадью 177 квадратных метров. Переехали из Зеленограда. Беседуем с главой семьи.

— Почему вы решили купить дом за городом?

— Мы с женой задумывались о своём доме с того момента, как родился первый ребенок. В городской жизни есть свои плюсы, но нам хотелось больше комфорта. Простора, воздуха и тишины. Я человек городской, а жене вообще привычнее загородная жизнь — она родилась и выросла в собственном доме. И очень хотела такой дом для своих детей. Со временем появилась финансовая возможность…

— Теперь её мечта исполнилась. Как вы выбирали дом?

— Довольно долго. Искали и смотрели много разных вариантов, прежде всего, в посёлках поближе к Зеленограду. Но что-то не устраивало. Где-то не было семейной ипотеки, на которую мы рассчитывали. Где-то была совсем открытая территория, что небезопасно, и гулять особо негде. Где-то, наоборот, все прятались за трёхметровыми заборами. Где-то было слишком шумно из-за близости дороги.

— Почему остановились на Новом Бакеево Современный квартал?

— Здесь сошлись, сложились наконец все наши требования и желания. Территориально очень удобно: рядом Пятницкое шоссе, и Зеленоград очень близко — а там школы, сад, поликлиники. В самом посёлке открылся детский сад, куда пошёл наш младший.

У нас коттедж с четырьмя спальнями. Нам сначала понравилась современная, стильная архитектура, спокойные цвета, ничего лишнего. Потом мы оценили простор и комфорт внутри дома. Здесь комфортно спать, есть, работать, отдыхать, играть с детьми, собираться всей семьёй. У всех есть и свои удобные комнаты, и общее пространство. Дом тёплый, построен добротно, большие окна — много света. Мы сами обставили дом, сделали дизайн-проект, купили мебель. По-моему, получилось хорошо. Здесь вообще хорошо и в жару, и в холод, и летом, и зимой. Из кухни-гостиной есть выход на террасу — там приятно отдыхать, ужинать всей семьёй. Ходим по своему газону. На участке возле дома я устроил бассейн и детскую площадку. Машины у нас стоят тоже около дома, под навесом.

Вокруг дома живая изгородь. Соседей у нас немного, все приятные, спокойные люди. Общие впечатления от жизни в Бакеево — уютно и спокойно. Мы еще в процессе обустройства и продолжаем воплощать разные идеи, чтобы было еще лучше.

— А по поселку и соседнему ЖК «Бакеево Парк» вы гуляете?

— Конечно! И в лес ходим, и на пруд. Места здесь красивые. Можем детей отпустить погулять одних: территория круглосуточно охраняется. У нас работают магазин «Пятерочка» и аптека сети «Здравсити».

— Как вы думаете, всем нравится загородная жизнь?

— Не думаю, что всем. Многим важна пешая доступность, не у всех есть машины, кто-то в принципе любит большой город. Но даже тем, кто привык к городу, здесь не будет дискомфортно: можно обойтись без машины — от УК застройщика ходит маршрутка до центра Зеленограда (станции Крюково).

— Что, на ваш взгляд, надо улучшить в вашем коттеджном поселке?

— Надо его достроить, тогда он обретёт законченный вид. И ждем окончания строительства отдельного въезда в поселок с Пятницкого шоссе. Его обещают открыть в течение года.

Дом или квартиру в Бакеево можно приобрести по доступным рыночным ценам — такова политика застройщика «ЮР-Инвест». К примеру, коттедж площадью 152 кв.м на участке 4,8 соток стоит от 16,9 миллионов рублей. Действует беспроцентная рассрочка — до трёх лет. Условия рассрочки до пяти лет: 20-процентный первоначальный взнос, далее от 100 тысяч рублей в месяц, через три года выплата остатка платежа. А до конца июля действует акция — «Газификация в подарок»!

Как добраться в поселок «Новое Бакеево Современный квартал»

Солнечногорский район, поселок Андреевка, деревня Бакеево. Можно доехать на машине — из Зеленограда по Георгиевскому шоссе, затем 400 метров по Пятницкому шоссе и свернуть на местную дорогу в районе Горетовки. Серьезных пробок на этом пути не наблюдается, поскольку рядом нет многоэтажных домов — только небольшие и частные.

Также можно приехать на фирменном автобусе, на нём написано «Новое Бакеево». Проезд стоит 90 рублей. Автобус ходит в обе стороны ежедневно с 7:00 до 20:00. Сесть в него в Зеленограде можно на остановках «Новокрюковская улица» (у корпуса 1824), «Дежурная аптека» (у корпуса 1462), «Рынок», «Корпус 1602», далее без остановок в Бакеево. Расписание автобуса можно скачать по ссылке.

Телефон: 8-495-153-62-21
Почта: sales@bakeevopark.ru
Бакеево Парк
Вконтакте, Телеграм

Все подробности и запись на просмотр: Новое Бакеево Современный квартал
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