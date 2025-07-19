Александру 42 года, его жене 35 лет. Работают в сфере информационных технологий — «айтишники». Двое детей, один школьник, другой в детском саду. Живут в коттедже площадью 177 квадратных метров. Переехали из Зеленограда. Беседуем с главой семьи.



— Почему вы решили купить дом за городом?

— Мы с женой задумывались о своём доме с того момента, как родился первый ребенок. В городской жизни есть свои плюсы, но нам хотелось больше комфорта. Простора, воздуха и тишины. Я человек городской, а жене вообще привычнее загородная жизнь — она родилась и выросла в собственном доме. И очень хотела такой дом для своих детей. Со временем появилась финансовая возможность…