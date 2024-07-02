В парке постоянно находятся несколько администраторов, они занимаются с детьми, показывают им, что и где находится. Ежедневно проходят развлекательные программы и дискотеки для детей. Здесь хорошо праздновать дни рождения — кроме игрового пространства есть сцена с профессиональным оборудованием и два отдельных зала, которые можно объединить в один большой.

Это место, куда можно прийти с детьми и «зависнуть» на целый день. Потому что здесь же находится семейный ресторан, где можно спокойно посидеть и вкусно поесть. Вам предложат разнообразную домашнюю еду, блюда готовят только из натуральных ингредиентов. В меню супы, горячее, овощные салаты, десерты, фрукты, ягоды и напитки. Дни рождения здесь проходят отлично, поскольку имеется сцена с профессиональным оборудованием и два отдельных зала, которые можно объединить в один большой.



mooncatpark.ru

vk.com/mooncatpark

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