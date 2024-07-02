Центр активной жизни «Савёлки» находится в историческом центре Зеленограда. Здесь давно сложились точки притяжения и пересекаются потоки людей, идущих в крупнейшие культурные, торговые, медицинские и производственные организации. Центр активной жизни «Савёлки» — это большое, комфортное и интересное здание. Рядом расположена большая уличная бесплатная парковка. Работают в Центре самые разные арендаторы, для которых созданы все условия — просторные, удобные, специально оборудованные помещения. Сегодня мы расскажем о каждом и покажем, как они работают. Кстати, в «Савёлках» ещё есть свободные площади — обращайтесь.
Это парк развлечений, аналогов которому в Зеленограде нет. Он занимает весь второй этаж, его площадь более 2,5 тысяч квадратных метров. Устроено большое игровое пространство с горками, лабиринтами, батутами, песочницами, интерактивными зонами и семейным рестораном. Аттракционы в парке не типовые, а уникальные — их сделали специально для «Лунного кота». Парк оформлен в космических мотивах, а маленьких посетителей встречает сам Лунный кот.
В парке постоянно находятся несколько администраторов, они занимаются с детьми, показывают им, что и где находится. Ежедневно проходят развлекательные программы и дискотеки для детей. Здесь хорошо праздновать дни рождения — кроме игрового пространства есть сцена с профессиональным оборудованием и два отдельных зала, которые можно объединить в один большой.
Это место, куда можно прийти с детьми и «зависнуть» на целый день. Потому что здесь же находится семейный ресторан, где можно спокойно посидеть и вкусно поесть. Вам предложат разнообразную домашнюю еду, блюда готовят только из натуральных ингредиентов. В меню супы, горячее, овощные салаты, десерты, фрукты, ягоды и напитки. Дни рождения здесь проходят отлично, поскольку имеется сцена с профессиональным оборудованием и два отдельных зала, которые можно объединить в один большой.
mooncatpark.ru
vk.com/mooncatpark
8-800-500-00-75
Это просторный фитнес-клуб с большим выбором услуг и принципиально новым подходом к тренировкам. Он занимает весь третий этаж, площадь около 3 тысяч квадратных метров. Здесь стоит новое современное топовое оборудование. Проходят индивидуальные тренировки и множество групповых занятий. В их числе Cycle (кардио-тренировки на велотренажерах), степ, «обычная» йога и йога в гамаках (она же аэройога), МФР (миофасциальное расслабление), танцевальный фитнес — бачата, зумба, TRX (тренировка с помощью подвесных конструкций), функциональные тренировки, стретчинг, кроссфит (сочетание тяжелой атлетики, гимнастики, бега и гиревого спорта), пилатес, общеукрепляющие программы 50+, лечебная гимнастика, занятия для беременных. Устроена аквазона с четырьмя банями — русской, травяной, финской и хаммам, — отдельными для мужчин и женщин. Солярий бесплатный и без ограничений по времени. Есть детская комната, wi-fi, беспроводные зарядки для гаджетов, фитобар и прочие удобства.
Главное отличие Fitnesson от стандартных фитнес-клубов — все тренировки персональные. Обычно клиент покупает абонемент, а дальше ходит как хочет или как может. И занимается или самостоятельно (а значит, бессистемно и часто безрезультатно), или индивидуально с тренером, но за отдельную плату. Fitnesson работает по другим принципам: тренер есть у каждого клиента, он включён в карту на весь срок её действия. И каждая тренировка проходит под его контролем. Составляется индивидуальная программа занятий с учетом возраста, целей, особенностей и ограничений клиента. Также обговаривается план питания. Перед первой тренировкой тренер проведет полный анализ состояния тела на профессиональном анализаторе InBodY. Первая пробная тренировка — бесплатно.
Вконтакте
8-958-578-18-27, 8-495-946-76-10
Расположена на четвертом этаже. Студия работает с 2013 года. Здесь занимаются дети и подростки от 5 до 18 лет. Это большой (почти 80 учеников) разновозрастной коллектив детей, которых объединяет любовь к танцу — сюда приходят с детсадовского возраста и остаются до совершеннолетия. В учебный процесс входят эстрадная и современная хореография, детские, сюжетно-игровые танцы, стретчинг, партерная гимнастика, хип-хоп (для старшего возраста детей), актерское мастерство, постановка танцевальных номеров, концерты, участие в фестивалях и конкурсах.
Обучение в студии серьёзное и профессиональное, и для многих воспитанников они стали путём в профессию.
Для многих ребят жизнь в коллективе — это не только способ научиться танцевать, развивать свои физические и творческие навыки, но и получить психологическую разгрузку, это их стиль жизни. А для многих это еще и выбор в профессию. Star Kids является многократным победителем и лауреатом различных конкурсов регионального, всероссийского и международного уровня. Организатор и бессменный руководитель коллектива — Елена Геннадьевна Сысоева, педагог-хореограф высшей категории с более чем тридцатилетним стажем.
Расположен на четвертом этаже. В центре проходят тренировки на турниках и брусьях для детей и подростков. Но это не просто спортивная секция, а нечто большее — физическое и психологическое здоровье подрастающего поколения. В основе тренировок — занятия с собственным весом тела, спортивный инвентарь применяется уже для старших групп. В результате занятий в центре улучшится физическая форма ребенка, стимулируется иммунная система укрепится осанка, улучшится здоровье в целом, а заодно сформируется дисциплина и ответственность.
Все тренеры профессионалы, специально подготовлены для работы с детьми, имеют сертификаты и дипломы. Это наставники, поддерживающие заряженную атмосферу в зале, мотивацию к занятиям в кругу единомышленников. Первое занятие бесплатное. Тренировки проходят в увлекательной игровой форме. Дети научатся подтягиваться и отжиматься, выполнять зрелищные элементы на профессиональном уровне, сдадут ГТО на «золото», разовьют общие физические качества.
Расположена на четвертом этаже. Это студия классического балета и хореографии для детей и взрослых. Основатели студии — ведущие солисты балета, выпускники МГАХ и ГИТИС, специалисты высокого уровня Константин Марикин и София Антоньянц. Детские группы формируются по возрасту — с двух лет до 9+,для взрослых есть разноуровневые группы — для начинающих и продолжающих. Кроме того, работают направления хореографии для художественной гимнастики, аэростретчинг, body ballet, современного танца, сценической практики. А также интенсивы для гимнастов и других спортсменов, которым необходимы занятия хореографией. Есть групповые и индивидуальные занятия.
Два раза в год дети-воспитанники студии выступают на сцене Российского академического молодежного театра. А сейчас идет набор детей 5-8 и 8-14 лет для участия в Летних балетных сезонах в РАМТ.А для взрослых летом — интересные акции и бонусы. Отдельным категориям — скидки на абонемент 10-20%.
Занятия проходят по разработанной студией авторской методике «без травм и слез», поэтому приобщиться к искусству балета можно с любым уровнем подготовки.
bolshoiballet.pro
vk.com/bolshoi.ballet
8 (977) 310-57-61
Расположена на четвертом этаже. В студии проходят групповые и индивидуальные занятия для детей и взрослых по разным направлениям современного танца и фитнеса. Они подходят людям любого уровня подготовки и возраста. Занятия проходят в светлых просторных классах. Ведут их опытные преподаватели, каждый из которых имеет опыт групповой и персональной практики более трёх лет. Педагоги находят подход к каждому, научат владеть своим телом, быть гибкими и сильными.
Направления занятий: дэнс микс (4-6 лет), хип-хоп (7+ и 15+), пилатес, йога, гимнастика Aplomb (с резинками), energy time (базовые движения различных стилей), трайбл (современная западная форма восточного танца живота), растяжка, фьюжн дэнс, развитие пластики, бачата, леди-стайл (смесь разных танцевальных стилей), контемпорари.
Есть занятия для начинающих и продолжающих, для новичков и профи. Танцы — это физическое и эстетическое удовольствие, владение своим телом, хорошее настроение и здоровье!
dancefitnesszelenograd.ru
vk.com/jazz.uni_dance
8-996-971-17-64
Расположена на минус первом этаже. Аппаратный массаж — наиболее популярный и современный метод коррекции фигуры, оздоровления и восстановления тела. Позвольте себе расслабиться и получить большое удовольствие.
Процедуры позволяют убрать лишние сантиметры, напряжение мышц, снять усталость после физической работы. А заодно укрепить иммунитет. В студии уютно и тепло, здесь атмосфера неги и релакса. Виды массажа: лимфодренажный, прессотерапия, антицеллюлитный и другие.
Мастер внимательно проследит за вашей реакцией на каждое свое движение, чтобы в процессе сеанса вы не чувствовали себя дискомфортно. Его руки отличаются особой чувствительностью, поэтому он может прицельно воздействовать на проблемные зоны, даже если вы пока на них не жалуетесь.
8-916-564-11-30
Расположена на минус первом этаже. Это стильное пространство с командой профессиональных мастеров. Здесь занимаются тем, в чём действительно разбираются: коррекция, окрашивание, ламинирование бровей, ламинирование ресниц, макияж, прически и свадебные образы.
Благодаря ответственному подходу к работе и таланту мастеров, посетители студии всегда высоко оценивают работу каждого мастера, а сама студия имеет высокий рейтинг. Мастера салона всегда в курсе трендов и новинок в своей индустрии. Каждый клиент окружен комфортом и заботой.
Для новых клиентов есть приятный бонус — минус 200 рублей на первое посещение. А для постоянных посетителей предусмотрена система лояльности со скидками до 20%.
vk.com/ket.browstudio
t.me/ket_studia
8 (977) 559-14-61
Расположена на минус первом этаже. В студии широко представлены массажные программы и спа-уход, прекрасно восстанавливающие здоровье, фигуру и настроение.
В числе услуг: общий массаж, релакс, лимфодренажный, коррекция фигуры (в технике лепки), массаж рук, ног, стоп со спа-уходом, массаж лица — камала, блефаропластика, глубокотканный, нейроседативный массаж тела и головы, фитнес и медовый массажи. А также обертывание, скрабирование, маска и завершающий крем. И многое другое. Если вы не определились, что именно хотите, опытный администратор поможет и подскажет.
Массаж восстанавливает здоровье, убирает боли в мышцах и отеки, способствует похудению, снимает стресс и возвращает спокойствие и хорошее расположение духа. Наконец, это очень приятная процедура. Кстати, отсутствие боли и синяков после процедур в студии гарантируют!
Расположена на минус первом этаже. Это студия красоты с целым комплексом бьюти-услуг. Место для тех, кто ценит качество и дорожит своим временем, где можно отдохнуть душой и зарядиться женской энергией. В студии всегда позитивная, почти домашняя атмосфера — расслабляешься и набираешься сил.
Услуги студии: ногтевой сервис, наращивание и ламинирование ресниц, депиляция воском, коррекция, окрашивание и ламинирование бровей. Здесь работают только на премиальных материалах и уверены в качестве и отличном результате. Работа организована строго по санитарным нормам СанПиН: одноразовые расходники, стерилизация, дезинфекция — всё как положено.
В студии комфортно: удобные кресла, wi-fi, можно посмотреть интересный фильм или послушать приятную музыку, выпить чаю, кофе или бокал игристого — на выбор клиента. Постоянно действуют скидки: 10 процентов — на первый визит, 30% - ко дню рождения. Есть и карта постоянного клиента с накопительной скидкой.
Кстати, если не с кем оставить ребенка, то тут детям только рады — их займут игрой, мультиками и рисованием.
bbaleksandrova.ru
8-915-111-06-61
Расположена на минус первом этаже. «Гладкое Бали» предлагает лазерную эпиляцию и шугаринг лица и тела. Можно выбрать эпиляцию отдельных зон или комплексную (несколько зон сразу). Даже после одного сеанса можно будет увидеть ощутимый эстетический эффект, а полноценный курс процедур (их число и регулярность подбираются в зависимости от индивидуальных особенностей организма) — это заманчивая возможность стать обладателем идеально гладкой кожи навсегда.
Также в студии можно сделать наращивание ресниц и надолго забыть о туши. Мастера используют только надежные материалы, которые обсуждаются и подбираются по желанию клиента. Результат — эффектный и «натуральный».
Сейчас действуют акции — выгодные скидки на первое посещение и на эпиляцию по абонементам — торопитесь успеть!
gladkoe-bali.ru
8-980-697-73-49
Расположена на минус первом этаже. Избавиться от ненужных волос — летом особенно актуально. Современные технологии позволяют навсегда — или, во всяком случае, надолго — забыть о нежелательных волосах практически в любой части тела и обрести безупречную гладкую кожу.
«СтанОк» предлагает лазерную и восковую эпиляцию, шугаринг для мужчин и женщин. А также эстетические услуги косметолога: различные виды чистки лица, пилинг, массаж лица, дарсонваль, удаление сосудистых «звёздочек» на лице и теле. Все специалисты имеют медицинское образование и опыт работы от пяти лет. Для всех гостей студии при первом посещении действует скидка 50% на комплексы «S,M,L».
Работают на современном сертифицированном оборудовании. Все расходные материалы одноразовые и проходят дезинфекционную обработку прямо при клиенте. Всем гостям студии — бесплатная вода и свежесмолотый кофе.
stanok-v-zelenograde.ru
8-904-595-97-10
Расположен на минус первом этаже. Это целый оазис роскошных восточных массажей, spa-техник, уникальных церемоний красоты для тела и лица, эксклюзивных спа-программ в исполнении мастеров из Таиланда и с острова Бали. Здесь ценят каждого гостя и предлагают лучшее.
Салон работает в «Савёлках» около года назад, и за это время его услугами воспользовались более 4 тысяч человек. Это само по себе показательно — «БалиТай» весьма популярен.
Что же привлекает людей в этот салон? Во-первых, гостеприимная, теплая атмосфера. Во-вторых — и это главное, — большой выбор массажей и профессиональные мастера. В числе спа-процедур — шоколадное, фруктовое, обертывание на основе морских водорослей. Можно выбрать массаж всего тела, отдельных зон и различных видов: стоун (массаж теплыми камушками), herbal терапия (массаж теплыми, травяными мешочками, с элементами пассивной йоги, антивозрастной массаж, глубокий релакс, в четыре руки — и многие другие. Есть разные программы для похудения и коррекции фигуры. Полное расслабление, снятие стресса, омоложение и оздоровление вам гарантированы. И всё это по доступным ценам.
Есть выгодные абонементные программы, подарочные сертификаты и приятные бонусы.
www.bali-tai.ru
8 (495)287-24-94
8 (985)126-88-87
Расположен на минус первом этаже. Это южнокорейская компания, предлагающая разнообразные товары премиум-класса. В том числе — для здоровья, красоты, дома, товары для животных, одежду, продукты, бытовую химию. «Атоми» — бренд, известный во всём мире. Продукция производится на известном заводе «Колмар». Среди косметических клиентов предприятия — множество знаменитых брендов и крупных компаний. Например, Chanel, Lancome, L'oreal, Amway, Sasha, The Face Shop, Nature Republic Kolmar и многие другие.
При этом за премиальное качество дорого платить не придется — товары с предельно низкой ценой. Философия компании: абсолютное качество — абсолютная цена. Так, косметика состоит практически из «живых» ингредиентов с применением высоких технологий. Растения и травы, из которых её изготавливают, выращиваются в экологически чистых местах Южной Кореи, а при их сборе используются ручной труд и инновационные технологии.
Магазин расположен на минус первом этаже. Это новый российский бренд стильной и недорогой детской и молодёжной одежды. «Мы создали уникальное «лекарство»: суспензию от «мам, пап!» и капли в рот от «а что мне надеть?», — так описывают своё проект его создатели. В ассортименте большой выбор одежды для малышей, детей школьного возраста и подростков.
Расположены на минус первом этаже. Это лицензированный центр изучения иностранных языков для детей и взрослых с 20-летним стажем работы. Здесь большой штат квалифицированных преподавателей. Они проходят проверку на компетентность, имеют опыт работы с корпоративными клиентами в крупных компаниях. Важно, чтобы учитель понравился и подошёл ученику по всем параметрам — для этого проходят встречи, где можно познакомиться и сделать выбор.
Языки: английский, итальянский, немецкий, испанский, французский, а также русский как иностранный. Есть групповые и индивидуальные занятия, различные группы по возрасту и уровню подготовки, имеются выгодные абонементы — каждый найдет удобный для себя формат обучения. Онлайн-обучение возможно, но в академии проходят в основном очные занятия. Иностранный язык надо учить «вживую», убеждены профессионалы, особенно с детьми и подростками.
albacademy.ru
8-903-722-63-86
Расположена на минус первом этаже. Это студия красоты с широким перечнем услуг. В их числе маникюр, педикюр, наращивание ресниц, ламинирование ресниц, долговременная укладка бровей, коррекция и окрашивание бровей, эстетический массаж, перманентный макияж губ, век и бровей, макияж и укладки.
В студии уютно и комфортно, приятная система лояльности, вкусный чай и кофе с сиропом, сладости, регулярные подарки и акции, ответственные и приветливые работники. Каждому клиенту рады, индивидуальный подход гарантирован. До конца июня проходит акция: при записи на наращивание или ламинирование ресниц любая услуга по уходу за бровями — со скидкой 20%. Есть и другие акции и бонусы для посетителей.
in-resourse-studio.tilda.ws
8-977-336-78-42
Офис расположен на минус первом этаже. Компания «Вертикаль» — оптовый поставщик высококачественных мясных консервов на российском рынке. Сотрудничает напрямую с лучшими отечественными производителями, что гарантирует клиентам первоклассную продукцию и выгодные цены. Тушёнка — это не просто вкусно, это стратегический запас, который должен быть в каждом доме.
Особая гордость компании — тушенка ТМ «Ложки-Вилки» от МКК «Пионер». Это настоящее произведение кулинарного искусства. Каждая баночка тушенки приготовлена с особой любовью и заботой. Для ее изготовления отбирается самое свежее мясо, которое используется в сочетании с натуральными специями и ингредиентами. Это придает тушенке неповторимый вкус и потрясающий аромат. Ассортимент порадует самых взыскательных гурманов, здесь есть всё — от классической говяжьей тушенки до нежнейшей курицы и ароматной баранины.
Предлагаются консервы в различных ценовых сегментах, от эконом до премиум. Продукция проходит тщательный контроль качества на всех этапах производства. В неё нет никаких вредных добавок или ГМО, поэтому тушенка безопасна для здоровья. Широкий выбор, качество, вкус, доступные цены (есть и система скидок), быстрая доставка гарантированы.
8 (495) 308-88-30
Мы рассказали только о некоторых арендаторах. Приходите в Центр активной жизни «Савёлки» и увидите ещё много нового и интересного. И свободные площади имеются — у вас ещё есть возможность арендовать помещения в Центре. Они идеально подходят для самых разных целей — от спортзала до склада. Создана вся необходимая инфраструктура для успешного ведения бизнеса. У предпринимателей есть возможность разместить вывески на фасаде здания. Все подробности можно уточнить по телефону 8-962-932-09-09 и электронной почте information@savelki.online. Также посмотреть помещения и нужную информацию можно на сайте savelki.online.