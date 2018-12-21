Зачем нужен плазмолифтинг десен:

Процедура плазмолифтинга заключается во введении собственной плазмы в ткани пациента.

Этот метод введения плазмы используется в случаях, если необходимо восстановить регенерацию поврежденных тканей. Плазмотерапия эффективнее всего для пациентов, страдающих воспалительно-атрофическими недугами полости рта. Но данный вид терапии отлично показал себя также при восстановлении разрушенных костных тканей.

Важно то, что плазмолифтинг десен не просто купирует воспалительный процесс в тканях.

Данный метод служит толчком активизации естественного восстановления всех главных параметров здоровых десен (цвет, структура), а также способом профилактики перехода разрушительного процесса на костные ткани.