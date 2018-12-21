Залогом очаровательной улыбки являются не только ровные зубы ослепительной белизны, но и здоровые десны. Однако, именно уходу за деснами многие пациенты не уделяют положенного внимания, доводя их состояние до плачевного. Тем более важно ориентироваться в сверхсовременных действенных методах, способных вернуть деснам утраченное здоровье. Именно к таким новейшим методикам относят плазмолифтинг десен. Давайте разберемся, в чем ценность этого сверхмодного способа восстановления десен и кому стоит к нему прибегнуть.
Процедура плазмолифтинга заключается во введении собственной плазмы в ткани пациента.
Этот метод введения плазмы используется в случаях, если необходимо восстановить регенерацию поврежденных тканей. Плазмотерапия эффективнее всего для пациентов, страдающих воспалительно-атрофическими недугами полости рта. Но данный вид терапии отлично показал себя также при восстановлении разрушенных костных тканей.
Важно то, что плазмолифтинг десен не просто купирует воспалительный процесс в тканях.
Данный метод служит толчком активизации естественного восстановления всех главных параметров здоровых десен (цвет, структура), а также способом профилактики перехода разрушительного процесса на костные ткани.
- У пациента берут кровь (примерно 15 мл).
- Из пробирок с кровью методом центрифугирования отделяется кровяная плазма от форменных кровяных элементов. Такой процесс занимает 13 минут.
- Готовая плазма (в виде желтой жидкости) с помощью шприца вводится в ткани пародонта. При необходимости, используется местная анестезия.
- После введения в десну компоненты плазмы начинают сразу же «работать», стимулируя кровоснабжение тканей и обменные процессы в них. Это осуществляется благодаря богатому микроэлементному составу плазмы (аминокислоты, витаминный комплекс, ферментные вещества, гормоны).
Инъекционная терапия рекомендована при:
- воспалительных процессах в ротовой полости;
- пародонтите любой степени тяжести;
- болезненности и кровоточивости десен;
- нарушении структуры десен и изменении цвета;
- атрофии костных тканей;
- воспалительных заболеваниях;
- гингивите;
- расшатывании зубов;
- удалении зуба;
- необходимости произвести оздоровление десен и предотвратить развитие стоматологических заболеваний.
Практически сразу после процедуры в тканях пациента происходят множественные положительные изменения: усиливается рост капиллярной сети, восстанавливаются обменные процессы и тканевое дыхание. Все это заставляет клетки (даже находящиеся в спящем или пассивном состоянии) стимулировать свой рост, укреплять костную ткань (запускать остеогенез), увеличивать выработку гиалуроновой кислоты и коллагена.
Для организма человека подобные комплексные изменения в тканях приводят к такому стоматологическому эффекту:
- уменьшение подвижности зубов;
- успешное заживление лунки после удаления зуба;
- уменьшение болевых ощущений в дёснах;
- устранение кровоточивости дёсен и запаха изо рта;
- восстановление цвета и формы повреждённой десны;
- замедление или остановка патологических процессов в тканях пародонта;
Поскольку метод плазмолифтинга основывается на использовании собственного биоматериала пациента, необходимым условием является абсолютное здоровье крови. При определённых заболеваниях структура крови, как и плазмы, изменяется, в результате чего эффективность процедуры будет либо снижена, либо бесполезна. По этой причине плазмолифтинг не проводят в таких случаях:
- гепатит;
- герпес;
- инфекционные заболевания;
- вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Абсолютным противопоказанием является наличие онкологических заболеваний, эндокринных расстройств и непереносимость гепарина.
Инвазивное введение плазмы официально разрешено в большинстве европейских странах.
На территории России данная процедура также официально признана безопасной и имеет все необходимые сертификаты для ее использования.
Полностью подтверждено соответствие процедуры плазмолифтинга Международным качественным стандартам ISO и CE.
Важно то, что данный метод терапии исключает необходимость добавление к плазме пациента каких-либо химических веществ. Также практикуется сочетание данного метода лечения с другими методами медикаментозной терапии (антибактериальные, противовоспалительные, иммуномодулирующие препараты).
Ведение собственной плазмы пациента считается совершенно безопасной методикой. Главным достоинством плазмолифтинга является его абсолютная гипоаллергенность для больного.
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