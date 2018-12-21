Плазмолифтинг — инновационный способ борьбы со стоматологическими проблемами 21.12.2018 Стоматологическая клиника компании «Никор» Реклама

Залогом очаровательной улыбки являются не только ровные зубы ослепительной белизны, но и здоровые десны. Однако, именно уходу за деснами многие пациенты не уделяют положенного внимания, доводя их состояние до плачевного. Тем более важно ориентироваться в сверхсовременных действенных методах, способных вернуть деснам утраченное здоровье. Именно к таким новейшим методикам относят плазмолифтинг десен. Давайте разберемся, в чем ценность этого сверхмодного способа восстановления десен и кому стоит к нему прибегнуть.

Зачем нужен плазмолифтинг десен:

Процедура плазмолифтинга заключается во введении собственной плазмы в ткани пациента.

Этот метод введения плазмы используется в случаях, если необходимо восстановить регенерацию поврежденных тканей. Плазмотерапия эффективнее всего для пациентов, страдающих воспалительно-атрофическими недугами полости рта. Но данный вид терапии отлично показал себя также при восстановлении разрушенных костных тканей.

Важно то, что плазмолифтинг десен не просто купирует воспалительный процесс в тканях.

Данный метод служит толчком активизации естественного восстановления всех главных параметров здоровых десен (цвет, структура), а также способом профилактики перехода разрушительного процесса на костные ткани.

Методика:

  • У пациента берут кровь (примерно 15 мл).
  • Из пробирок с кровью методом центрифугирования отделяется кровяная плазма от форменных кровяных элементов. Такой процесс занимает 13 минут.
  • Готовая плазма (в виде желтой жидкости) с помощью шприца вводится в ткани пародонта. При необходимости, используется местная анестезия.
  • После введения в десну компоненты плазмы начинают сразу же «работать», стимулируя кровоснабжение тканей и обменные процессы в них. Это осуществляется благодаря богатому микроэлементному составу плазмы (аминокислоты, витаминный комплекс, ферментные вещества, гормоны).

Показания:

Инъекционная терапия рекомендована при:

  • воспалительных процессах в ротовой полости;
  • пародонтите любой степени тяжести;
  • болезненности и кровоточивости десен;
  • нарушении структуры десен и изменении цвета;
  • атрофии костных тканей;
  • воспалительных заболеваниях;
  • гингивите;
  • расшатывании зубов;
  • удалении зуба;
  • необходимости произвести оздоровление десен и предотвратить развитие стоматологических заболеваний.

Практически сразу после процедуры в тканях пациента происходят множественные положительные изменения: усиливается рост капиллярной сети, восстанавливаются обменные процессы и тканевое дыхание. Все это заставляет клетки (даже находящиеся в спящем или пассивном состоянии) стимулировать свой рост, укреплять костную ткань (запускать остеогенез), увеличивать выработку гиалуроновой кислоты и коллагена.

Для организма человека подобные комплексные изменения в тканях приводят к такому стоматологическому эффекту:

  • уменьшение подвижности зубов;
  • успешное заживление лунки после удаления зуба;
  • уменьшение болевых ощущений в дёснах;
  • устранение кровоточивости дёсен и запаха изо рта;
  • восстановление цвета и формы повреждённой десны;
  • замедление или остановка патологических процессов в тканях пародонта;

Противопоказания:

Поскольку метод плазмолифтинга основывается на использовании собственного биоматериала пациента, необходимым условием является абсолютное здоровье крови. При определённых заболеваниях структура крови, как и плазмы, изменяется, в результате чего эффективность процедуры будет либо снижена, либо бесполезна. По этой причине плазмолифтинг не проводят в таких случаях:

  • гепатит;
  • герпес;
  • инфекционные заболевания;
  • вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Абсолютным противопоказанием является наличие онкологических заболеваний, эндокринных расстройств и непереносимость гепарина.

Безопасность:

Инвазивное введение плазмы официально разрешено в большинстве европейских странах.

На территории России данная процедура также официально признана безопасной и имеет все необходимые сертификаты для ее использования.

Полностью подтверждено соответствие процедуры плазмолифтинга Международным качественным стандартам ISO и CE.

Важно то, что данный метод терапии исключает необходимость добавление к плазме пациента каких-либо химических веществ. Также практикуется сочетание данного метода лечения с другими методами медикаментозной терапии (антибактериальные, противовоспалительные, иммуномодулирующие препараты).

Ведение собственной плазмы пациента считается совершенно безопасной методикой. Главным достоинством плазмолифтинга является его абсолютная гипоаллергенность для больного.

Проконсультироваться о необходимости этой процедуры например именно вам, и выполнить её теперь можно в стоматологической клинике компании «Никор» в Андреевке.

Андреевка, ЖК «Уютный»,улица Жилинская, дом 27к6

запись на прием по телефону: +7 (495) 255 55 33

ссылка на сайт: andreevka.nikormed.ru

https://vk.com/nikormed

https://www.instagram.com/nikor_n/

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