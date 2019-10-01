В спортивном комплексе «Космос» появилась новая секция для любителей животных! Школа юного кинолога — совместный проект кинологического центра «Dog007» и «Космоса». Открыт набор детей от 8-ми до 16-ти лет.
Ученики работают с собаками клуба: изучают методы кинологии, правила ухода за животными, основы ветеринарии и конечно, очень много общаются с большими, добрыми собаками!
В школе не только обучают правильному обращению с собаками, но и прививают чувство ответственности. Школу можно посещать даже если у ребёнка нет собаки, но он их очень любит.
Интересно ли это вашему ребёнку? Узнайте на бесплатном открытом уроке 11 октября в 17:00, так же можно сразу записаться на первое пробное занятие.
Занятия проходят по адресу: Зеленоград, 687 проезд, дом 15, в помещении СК «Космос»
Узнать подробности и записаться: +7(499) 995-06-07
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