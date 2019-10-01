В школе не только обучают правильному обращению с собаками, но и прививают чувство ответственности. Школу можно посещать даже если у ребёнка нет собаки, но он их очень любит.

Интересно ли это вашему ребёнку? Узнайте на бесплатном открытом уроке 11 октября в 17:00, так же можно сразу записаться на первое пробное занятие.