Волосковая техника бровей — это авторская техника перманентного макияжа бровей. Эта техника позволяет заполнить недостающий объём и вернуть бровям красивую натуральную естественную форму.



Эта техника подойдёт:

при полном или частичном отсутствии волосков;

для редких, тонких или светлых бровей;

тем, кому хочется добавить густоты и объема;



Мастер Тамара приглашает вас на процедуру по преображению!)

Клиента ждёт индивидуальный подход:

Тамара никогда не работает по трафаретам.

Каждый эскиз создаётся с учётом уникальной анатомии лица, формы глаз, изгиба бровей и желаемого эффекта.

Это ювелирная работа, а не конвейер, именно поэтому результат всегда выглядит натурально и естественно!



В работе используются только качественные гипоаллергенные пигменты премиум-класса, которые не синеют, не зеленеют, не требуют удаления лазером: со временем они просто становятся светлее, и спустя два года их можно просто обновить!

Тамара заботится о максимальном комфорте клиента во время процедуры: используется качественная анестезия, чтобы минимизировать возможность неприятных ощущений.

Применяются только одноразовые расходные материалы — безопасность клиента является приоритетом!



В своем Сообществе по перманентному макияжу Тамара делится с вами трансформациями, лайфхаками по уходу и вдохновляет на красоту. Там можно найти ответы на имеющиеся вопросы: https://vk.com/zelenograd_pm



Адрес: Яблоневая аллея, Корпус 322, БЦ Яблоко, 3 этаж, кабинет 309



С любовью к своему делу,

Ваш мастер по красоте, Тамара +7-903-246-76-01