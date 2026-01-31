Перманентный макияж бровей в волосковой технике 31.01.2026 Реклама Чичерская Т.И. ИНН:773511235844 erid:2VtzqwWFzzo

Волосковая техника бровей — это авторская техника перманентного макияжа бровей. Эта техника позволяет заполнить недостающий объём и вернуть бровям красивую натуральную естественную форму.

Эта техника подойдёт:

  • при полном или частичном отсутствии волосков;
  • для редких, тонких или светлых бровей;
  • тем, кому хочется добавить густоты и объема;


Мастер Тамара приглашает вас на процедуру по преображению!)
Клиента ждёт индивидуальный подход:
Тамара никогда не работает по трафаретам.
Каждый эскиз создаётся с учётом уникальной анатомии лица, формы глаз, изгиба бровей и желаемого эффекта.
Это ювелирная работа, а не конвейер, именно поэтому результат всегда выглядит натурально и естественно!

В работе используются только качественные гипоаллергенные пигменты премиум-класса, которые не синеют, не зеленеют, не требуют удаления лазером: со временем они просто становятся светлее, и спустя два года их можно просто обновить!
Тамара заботится о максимальном комфорте клиента во время процедуры: используется качественная анестезия, чтобы минимизировать возможность неприятных ощущений.
Применяются только одноразовые расходные материалы — безопасность клиента является приоритетом!

В своем Сообществе по перманентному макияжу Тамара делится с вами трансформациями, лайфхаками по уходу и вдохновляет на красоту. Там можно найти ответы на имеющиеся вопросы: https://vk.com/zelenograd_pm

Адрес: Яблоневая аллея, Корпус 322, БЦ Яблоко, 3 этаж, кабинет 309

С любовью к своему делу,
Ваш мастер по красоте, Тамара +7-903-246-76-01

