Актуально для тех, кто собирается переезжать!



Команда «Я ПЕРЕЕЗД» готова предоставить Вам свои качественные услуги:

— Квартирный, офисный, дачный переезд

— Перевозка мебели

— Профессиональные, опытные и аккуратные грузчики

— Разборка/сборка мебели

— Отключение/подключение бытовой техники

— Упаковка мебели, техники и личных вещей

— Вывоз старой мебели на свалку



Многочисленные отзывы, фото и видео о работе можно посмотреть в группе!



https://vk.com/i_love_pereezd

По всем вопросам обращаться:



https://clck.ru/3Txn5M

8-926-610-55-00 — Ринат