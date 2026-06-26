Переезд без суеты и лишних переживаний с «Я ЛЮБЛЮ ПЕРЕЕЗД» 26.06.2026 Реклама ИП Шарафуллин Р.Р. ИНН:781431883031 erid:2VtzqvJkeyM

Актуально для тех, кто собирается переезжать!

Команда «Я ПЕРЕЕЗД» готова предоставить Вам свои качественные услуги:
— Квартирный, офисный, дачный переезд
— Перевозка мебели
— Профессиональные, опытные и аккуратные грузчики
— Разборка/сборка мебели
— Отключение/подключение бытовой техники
— Упаковка мебели, техники и личных вещей
— Вывоз старой мебели на свалку

Многочисленные отзывы, фото и видео о работе можно посмотреть в группе!

https://vk.com/i_love_pereezd
По всем вопросам обращаться:

https://clck.ru/3Txn5M
8-926-610-55-00 — Ринат

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