People’s Food предлагает новинку — микс-пиццы. Четыре разных вкуса в одной большой пицце 15.06.2020 People’s Food

А вы сталкивались с проблемой выбора, когда хочется и то, и это, но выбрать надо что-то одно? Мы не понаслышке знаем, что получить все и сразу всегда предпочтительнее.
Именно поэтому, популярная пицца «Четыре сезона» вдохновила нас на создание линейки микс-пицц. Каждая из новых пицц — это четыре разных вкуса в одной большой пицце. Микс-пицца идеально подойдет для компаний друзей или большой семьи.

Микс-пицца «Колбасный сезон»

В микс-пицце «Колбасный сезон» гармонично сочетаются вкусы четырех разных пицц, которых объединяет то, что в их составе основным ингредиентом является колбаса. Классическая пицца «Салями» соседствует с вкусом пиццы «Салсиччо», а строгая «Датская» пицца отлично дополняет вкус многими любимого «Мясного пира».

Микс-пицца «Острый сезон»

Микс-пицца «Острый сезон» придется по вкусу тем, кто любит вкус перца! Она сочетает в себе одни из самых острых вкусов в нашем ассортименте. Вкус пиццы «Мексиканская» говорит сам за себя и отлично дополняет острые вкусы пицц «Сицилийская», «Пеперони» и Кебаб.

Микс-пицца «Вегетарианский сезон»

Микс-пицца «Вегетарианский сезон создана специально для тех гостей, кто не употребляет мясо и рыбу. «Вегетарианский сезон» сочетает в себе классические вкусы пицц «Маргарита» и «Четыре сыра» с оригинальными вкусами пицц «Вегетарианская» и «Грибная».
А еще все новинки, которые запускаются первую неделю продаются со значительной скидкой.
Заказать можно тут
People’s Food приглашает вас попробовать новые блюда.

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Метки:
доставка пиццы, итальянская кухня, People's Food
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