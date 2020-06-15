А вы сталкивались с проблемой выбора, когда хочется и то, и это, но выбрать надо что-то одно? Мы не понаслышке знаем, что получить все и сразу всегда предпочтительнее.

Именно поэтому, популярная пицца «Четыре сезона» вдохновила нас на создание линейки микс-пицц. Каждая из новых пицц — это четыре разных вкуса в одной большой пицце. Микс-пицца идеально подойдет для компаний друзей или большой семьи.