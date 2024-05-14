Павел Воля — самый известный, дерзкий и правдивый комик России, даст концерт 19 июня в Культурном центре «Зеленоград».
Его телепроекты выходят в прайм-тайм, видео набирают миллионы просмотров, а билеты на концерты раскупают заранее.
19 июня в Культурном Центре «Зеленоград» ты сможешь увидеть не просто смешное выступление комика.
Часть вечера будет посвящена проверке нового материала. Новые шутки, которые еще никто не слышал. Как правило, такие концерты непредсказуемы. Такое случается очень редко.
В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях.
19 июня выходи из дома и иди на Волю!
Дата: 19 июня, 20:00
Адрес: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, 1
Билеты: купить.
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