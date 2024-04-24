Приближается Светлая Пасха, а значит пора задуматься о куличах. С 29 апреля в пекарнях «Дон Батон» вы можете приобрести куличи, которые здесь выпекают ежедневно.
В ассортименте:
- кулич классический с изюмом
- кулич с цукатами
- шоколадный кулич в белой помадке
- новинка этого года творожно-миндальный кулич (550 г).
Вес куличей: 150 грамм, 350 грамм и 750 грамм.
Большие куличи можно приобрести с декором в виде цыпленка.
С сегодняшнего дня можно приобрести куличи весом 150 грамм, а также новинку — творожно-миндальный кулич.
Уже 2 года «Дон Батон» не поднимает цены на куличи.
Вас ждут в пекарнях «Дон Батон» по адресам:
- корпус 435
- корпус 1106
- корпус 1456
- улица Новокрюковская, дом 7
Сайт: donbaton-zel.ru
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