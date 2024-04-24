В ассортименте:



кулич классический с изюмом

кулич с цукатами

шоколадный кулич в белой помадке

новинка этого года творожно-миндальный кулич (550 г).

Вес куличей: 150 грамм, 350 грамм и 750 грамм.

Большие куличи можно приобрести с декором в виде цыпленка.

С сегодняшнего дня можно приобрести куличи весом 150 грамм, а также новинку — творожно-миндальный кулич.



Уже 2 года «Дон Батон» не поднимает цены на куличи.



Вас ждут в пекарнях «Дон Батон» по адресам:



корпус 435

корпус 1106

корпус 1456

улица Новокрюковская, дом 7

Сайт: donbaton-zel.ru