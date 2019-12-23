— Юлия Юрьевна, скажите пожалуйста, чем занимается пародонтология?

— Эта дисциплина связана с проблемами пародонта — это ткани, которые окружают зуб и удерживают его в челюсти.

— Насколько распространены такие болезни?

— Если говорить в рамках Зеленограда, то можно сказать, что сегодня мы часто встречаемся с патологией пародонта. Лет 10-15 назад это считалось заболеванием людей среднего возраста после 40-45 лет. А в наши дни, к сожалению, я сталкиваюсь с достаточно молодым поколением — от 20-25 лет.

— Каковы, на ваш взгляд, причины распространения болезней?

— В последние годы произошло изменение взглядов на причины развития заболеваний пародонта. Достаточно большое значение сейчас уделяют зубной бляшке (зубной налет). Далее идут факторы восприимчивости организма, генетика, сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, патология почек, лейкемия, дерматологические заболевания, дисфункция половых желез, хронические стрессы. Это все общие факторы, есть еще и местные, т. е. проблемы в полости рта: патология прикуса, нависающие края пломб, коронок, функциональные нарушения (ротовое дыхание, гиперфункция жевательных мышц), особенности строения уздечек губ, языка.

Также причиной возникновения заболеваний пародонта может стать прием лекарственных препаратов, курение. У курильщиков, кстати, мы наблюдаем более интенсивный характер течения пародонтита по отношению к некурящим людям.

Причин достаточно много, и самая главная, я считаю, — это несоблюдение личной гигиены. Это самый агрессивный фактор. Дальше присоединяется много разных причин в зависимости от заболевания.

Существуют гингивит, пародонтит и пародонтоз, плюс идиопатические заболевания пародонта, новообразования — их очень много. Сегодня в основном встречаются гингивит и пародонтит.

— Расскажите пожалуйста о них подробнее — как они возникают, как проявляются?

— Гингивит появляется вследствие наличия камней вокруг зуба, мягкого налета. Поражается и воспаляется непосредственно десна, пациент жалуется на кровоточивость, боль в десне, зуд, жжение.

— Пародонтит — это уже следующая стадия гингивита?

—Да, здесь уже идет поражение связочного аппарата пародонта и далее костной ткани, в которой находится зуб. Кость как бы «тает» под воздействием агрессивных факторов. Прежде всего, это зубной камень, который за счет содержания патогенных бактерий, активно воздействует на ткани, удерживающие зуб в челюсти, и происходит воспалительная атрофия костной ткани.

— Какое лечение гингивита и пародонтита вы предлагаете в Центре Функциональной Стоматологии?

— К вариантам лечения таких заболеваний мы в нашем Центре подходим комплексно. Например, один пациент приходит на ранней стадии болезни, у него только зубной камень. А у второго целый ряд факторов; и местные, и системные заболевания очень серьезно влияют на развитие болезни. Поэтому собирается целая команда специалистов, и не только стоматологов. Например, на развитие болезни может активно влиять сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания щитовидной железы — могу еще много всего перечислить. Мы связываем пациента с врачами других дисциплин и работаем уже вместе, в связке.

Моя задача, как пародонтолога — убрать местные факторы, в полости рта их бывает достаточно много.

— Каково место пародонтолога в этой цепочке? Допустим, пациент пришел к вам с пародонтитом. Он сам диагноз не может поставить, может думать, что у него кариес, например. Первый специалист, который его осмотрит, в Центре Функциональной Стоматологии, это пародонтолог?

— Бывает по-разному. Когда пациент первый раз приходит в наш Центр, записывается ко мне, естественно, консультацию провожу сначала я. И определяю, какие методы исследования у нас будут. Для постановки точного диагноза мне нужны и рентгеновские исследования, и достаточно развернутый клинический осмотр. Плюс, мы собираем так называемый «анамнез жизни»: вредные привычки, какие заболевания были и есть, наследственный фактор — все взаимосвязано. И в дальнейшем, если мне нужна помощь ортодонта, ортопеда, гигиениста, то собирается консилиум, решаем, как мы будем лечить этого пациента.

— Как долго это решается?

— В зависимости от результатов исследования и готовности пациента сотрудничать с доктором. Все очень индивидуально. При составлении плана лечения необходимо всегда учитывать тяжесть и особенность течения процесса, вредные привычки и другие немаловажные факторы.

— В чем заключается функциональность пародонтолога в современной стоматологии?

— Основной целью пародонтолога является восстановление нормальной функции зуба за счет устранения костных дефектов на пародонте с использованием различных остеопластических препаратов биологического и синтетического происхождения.

— Применяются ли в лечении пародонтита новейшие технологии, лазер, например?

—На сегодняшний день существует множество лазерных процедур в стоматологии, применяются различные лазеры: диодные, эрбиевые, аргоновые и т. д.

В пародонтологии, по моему мнению, наиболее целесообразно применять лазер с фотодинамическим эффектом. Действие его основано на применении светочувствительных веществ — фотосенсибилизаторов — и света определенной длины волны. Фотосенсибилизатор — это раствор, который вводится в пародонтальный карман, где избирательно накапливается в патогенных клетках. Затем карман облучают лазером. В результате фотохимической реакции фотосенсибилизатор выделяет кислород, уничтожающий патологические изменения клетки и воспалительную микрофлору. Но такую процедуру используют при неглубоких карманах или в том случае, когда ранее применяемые методы не дали результаты.

— Насколько важно прийти к вам до того, как развился пародонтит? Можно ли вылечить гингивит, чтобы он не перешел в более тяжелую стадию?

— Конечно, важно. У нас по телевизору всегда говорят: «Раз в полгода посещать стоматолога». Если врач-стоматолог нашего Центра (неважно какой, ортопед, терапевт) видит, что есть проблемы с десной, тот самый гингивит, например, то направляет к гигиенисту — решить проблему зубных отложений. Если проблема не решается после этого, гигиенист уже направляет пациента ко мне, я начинаю выяснять причины гингивита. Даже прием лекарственных препаратов может спровоцировать появление данного заболевания. И если это проблема общей специальности той или иной — кардиология, эндокринология, гинекология, — то связываемся с врачами и сначала решаем общую проблему.

— Так как вы хирург-пародонтолог, уместен будет и такой вопрос, наверное, каждый пациент хочет спасти зуб, хотя и приходит уже с полуразрушенным. Как часто приходится удалять зубы, и в каких случаях можно их спасти?

— Много приходят пациентов, скажем так, с терминальной стадией пародонтита — когда зубы уже достаточно подвижны, и жалобы идут именно на это. То есть, другие проблемы изначально его не беспокоили: «Кровь идет — куплю пасту, которая убирает кровоточивость и все прекрасно».

Но подвижность зуба нарастает, и что же с этим делать? — вот тогда пациент приходит ко мне с таким вопросом. Когда зуб подвижен, я выясняю степень его подвижности. Когда имеется 3 степень подвижности, т. е. зуб двигается во всех направлениях, принимается решение об удалении такого зуба, потому что он не имеет костной поддержки. Если же такой степени подвижности зуба нет, то, оценив гемологическую картину и клиническую ситуацию, я принимаю решение о сохранении зубов и предлагаю пациенту лечение — комплексный индивидуальный план.

— Если говорить о ситуации, когда зуб уже потерян, поставлен имплантат, — в этом случае болезни десен бывают?

— Конечно, и даже в области имплантатов бывают проблемы. В первую очередь, пациент, который имеет искусственные зубы, должен заботиться о чистоте своих зубов, т. е. соблюдать личную гигиену. Сегодня имеется большой арсенал приборов и средств для соблюдения гигиены, это ирригаторы, зубные щетки ультразвуковые, ершики, зубные пасты. Просто надо относиться к полости рта так же, как к любому другому органу. Далее, не нужно забывать о том, что каждые 4-6 месяцев он должен посещать лечащего врача стоматолога для профессионального осмотра. В процессе осмотра могут быть выявлены проблемы зубов и слизистых оболочек, связанные с другими причинами.

— Большинство людей дома ограничиваются чисткой зубов, этого недостаточно?

— Все очень индивидуально. Для одного пациента достаточно, а для другого будет мало. Приведу такой пример: если пациент дышит ртом — это функциональная патология, нарушается вязкость и рН значения слюны. Таким образом, снижаются антибактериальные свойства и защита этой слюны, создаются условия для активации патогенных бактерий. Здесь уместно назначение определенных зубных паст, использование ирригатора, который вымывает мягкий налет, образующийся на зубах, использование ершиков. И, конечно, такой пациент будет направлен к ЛОР врачам для решения проблемы, связанной с дыханием.

— Специалисты Центра функциональной стоматологии постоянно учатся, отслеживают новые методики лечения зубов в других странах. Следите ли вы за изменениями в своей области?

— Я достаточно много езжу учиться у нас в России и в Европе, участвую в больших всемирных конференциях, конгрессах и с 2019 года сама являюсь спикером на профильных мероприятиях как в России, так и за рубежом. На сегодняшний день база ведения пациентов с проблемами пародонта везде едина, есть развитие в большей степени в сторону имплантологии. За рубежом имплантология — это тоже пародонтология. Если пародонтолог зуб удалил, значит, он должен восстановить его. Потому что каждый хочет красивую улыбку, функциональное протезирование. Поэтому большое значение сейчас имеет имплантация, и вся учеба в основном связана с этим.

— Вы упомянули, что ваш пациент «помолодел», а работаете ли вы с детьми?

— У меня были пациенты 7, 8, 10, 12-ти лет, но их мало — и слава богу. Потому что у них пародонт поражается в основном из-за общего состояния организма, агрессивных системных заболеваний. В основном это генетические заболевания, такие как гистиоцитоз, заболевание Папийона-Лефевра. Это очень серьезные синдромы, поэтому таких пациентов мы наблюдаем и лечим в комплексе с иммунологом.

— Насколько нынешний посетитель стоматологической клиники боится, что ему будет больно? Это к вопросу об анестезии, который всех волнует.

— Я скажу так — бояться не нужно. На сегодня у нас в Центре Функциональной Стоматологии большой арсенал обезболивающих препаратов. Для начала имеется аппликационная анестезия, после которой вкол иглы безболезненный. Дальше работает инъекционная анестезия, которая обезболивает нужную зону на 100%, пациент чувствует только прикосновения, т. е. тактильная чувствительность остается, болевая отключена.

— Сейчас в аптеках есть различные гели для десен, эффективны ли они, когда болит десна?

— На самом деле, они только на какое-то время убирают симптоматику, ту же кровоточивость, за счет достаточной концентрации мощного антисептика. Но это, скажем так, — замазать проблему и забыть про нее на время. Если нет симптомов, это не значит, что заболевание не прогрессирует. Многие пациенты нашей клиники достаточно занятые и очень деловые люди, ездят по командировкам, могут уехать и на полгода. Когда невозможно попасть к врачу-стоматологу, можно воспользоваться гелем, бальзамом, пастой, но прошу не забывать, что это только убирает симптоматику. Выявляет проблему и решает ее только доктор-стоматолог.

Центр функциональной стоматологии расположен в Зеленограде, в корпусе 1557.

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