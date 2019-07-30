В ноябре прошлого года в ТРЦ «Zеленопарк» открылся уникальный парк развлечений Виртуалити. На площадке собраны все самые интересные и современные аттракционы для всей семьи: передовые игры виртуальной реальности, увлекательные лабиринты, цифровой тир, а также самая веселая комната смеха и леденящий кровь лабиринт страха.

Парк развлечений Виртуалити в августе представляет новую супер-акцию. Не упустите свой шанс поучаствовать и получить призы!