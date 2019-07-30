Парк развлечений Виртуалити в августе представляет новую супер-акцию 30.07.2019 парк развлечений Виртуалити Реклама

В ноябре прошлого года в ТРЦ «Zеленопарк» открылся уникальный парк развлечений Виртуалити. На площадке собраны все самые интересные и современные аттракционы для всей семьи: передовые игры виртуальной реальности, увлекательные лабиринты, цифровой тир, а также самая веселая комната смеха и леденящий кровь лабиринт страха.

Парк развлечений Виртуалити в августе представляет новую супер-акцию. Не упустите свой шанс поучаствовать и получить призы!

Любителей виртуальных развлечений наверняка порадует уникальный квест «смешанной» реальности «Миссия Марс»: игрок не просто видит себя на Красной планете с помощью vr-шлема, но и перемещается по специально оборудованному игровому пространству. Из-за добавления тактильных ощущений погружение в игру становится просто невероятным.

Охотников за необычными ощущениями и классными фотографиями заинтересуют лабиринты, представлены в парке. Разноцветный Ленточный Лабиринт, для создания которого было использовано более 20 километров лент. Таинственный Зеркальный Лабиринт, где так легко заблудиться среди собственных отражений. А также стремительно набирающая популярность новинка парка — Лабиринт Страха, пройти который под силу только самым смелым.

Для тех, кто любит адреналин, в парке подготовлен целый арсенал самых современных VR-симуляторов и аттракционов: американские горки, ралли на Камазе, полеты к звездам, зомби-шутеры и многое, многое другое.

Не упустите свой шанс на нереальные эмоции!

ТРЦ Zеленопарк, 1 этаж, фудкорт, рядом с к/т Синема Парк

+7 (925) 432 95 69

http://park-vr.ru/

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