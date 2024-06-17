Парк развлечений и Семейный ресторан «Лунный Кот» ищет ответственных и талантливых специалистов для работы в уютной атмосфере
- Повар горячего цеха
- Официант
- Бармен
- Посудомойщица
- Инструктор парка развлечений
Требования к кандидату:
- Вежливость, пунктуальность и грамотная речь
- Желание работать в команде и соблюдать стандарты качества
- Желание удивлять и радовать наших маленьких гостей
- Опыт работы приветствуется
Условия:
- Конкурентная заработная плата
- Гибкий график работы и возможность профессионального роста
- Дружелюбный молодой коллектив
- Официальное трудоустройство
- Своевременные выплаты два раза в месяц
- Оплачиваемый отпуск и больничные
Присоединяйтесь и помогайте создавать волшебные и незабываемые моменты для детей и их родителей!
Отправьте свое резюме на почту mooncat2023@mail.ru или позвоните по телефону для уточнения деталей:
+7-916-836-22-28 Юлия
+7-800-500-00-75
Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 2
Центр активной жизни «Савелки», 2 этаж (вход со стороны префектуры)
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