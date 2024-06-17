Парк развлечений и Семейный ресторан «Лунный Кот» ищет ответственных и талантливых специалистов для работы в уютной атмосфере

Повар горячего цеха

Официант

Бармен

Посудомойщица

Инструктор парка развлечений

Требования к кандидату:

Вежливость, пунктуальность и грамотная речь

Желание работать в команде и соблюдать стандарты качества

Желание удивлять и радовать наших маленьких гостей

Опыт работы приветствуется

Условия:

Конкурентная заработная плата

Гибкий график работы и возможность профессионального роста

Дружелюбный молодой коллектив

Официальное трудоустройство

Своевременные выплаты два раза в месяц

Оплачиваемый отпуск и больничные

Присоединяйтесь и помогайте создавать волшебные и незабываемые моменты для детей и их родителей!

Отправьте свое резюме на почту mooncat2023@mail.ru или позвоните по телефону для уточнения деталей:

+7-916-836-22-28 Юлия

+7-800-500-00-75

Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 2

Центр активной жизни «Савелки», 2 этаж (вход со стороны префектуры)