Консультанты всегда помогут сделать выбор и ответят на вопросы.

Внимание, ассортимент товаров в магазинах отличается, уточнить можно по телефонам или в группах в соцсетях.

Акция продлится до 18 февраля включительно. Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама»!





Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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