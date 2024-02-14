С 12 по 18 февраля в магазинах «Я Сама» Зеленоград у вас будет уникальная возможность приобрести пальтовые и теплые костюмные ткани со скидкой 20%.
В магазинах «Я Сама» вас ждет большой ассортимент нестандартных, брендовых тканей, которые лягут в основу дизайна пальто или костюма по вашей собственной задумке, а если у вас еще нет идей костюма или пальто вашей мечты, то подсмотрите парочку идей у профессионалов и реализуйте их со свойственным вам почерком.
Консультанты всегда помогут сделать выбор и ответят на вопросы.
Внимание, ассортимент товаров в магазинах отличается, уточнить можно по телефонам или в группах в соцсетях.
Акция продлится до 18 февраля включительно. Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама»!
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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