Пациенты госпиталя «Лапино» получили доступ к высокоскоростному интернету — инженеры «МегаФона» установили в клинике современное оборудование 28.02.2025 Реклама ПАО «Мегафон» ИНН:7812014560 erid:2VSb5zKFMhr

Теперь пациенты клинического госпиталя «Лапино» в подмосковном Одинцово смогут пользоваться стабильным мобильным интернетом со скоростью до 75 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» установили на всей территории клиники современное оборудование, поддерживающее диапазоны DCS-1800 (2G) и LTE-1800 (4G). Это позволило обеспечить доступ к мобильному интернету во всех зонах госпиталя, включая палаты, операционные и холлы. Новая инфраструктура снижает нагрузку на сеть и гарантирует стабильный сигнал даже при большом количестве подключенных устройств.

Теперь пациенты могут общаться с близкими и коротать время в ожидании процедур за просмотром фильмов, прослушиванием музыки и чтением книг в онлайн-библиотеках. Будущие мамы получили возможность быстрее находить полезные видео и статьи об уходе за новорожденными. А сразу после рождения малыша они смогут поделиться первыми фотографиями и видео с родными и друзьями в социальных сетях или мессенджерах.

Новая инфраструктура будет полезна и другим пациентам, проходящим лечение или реабилитацию в госпитале, чтобы работать дистанционно, участвовать в онлайн-встречах, поддерживать связь с родственниками.

«Для женщин, ожидающих рождения малыша, и для пациентов других отделений поддержка семьи особенно важна. Современные технологии позволяют делиться эмоциями, получать советы и поддержку родных, чувствуя, что ты не один. Мы понимаем значимость таких объектов, поэтому внедряем надежные решения — с середины прошлого года мы ускорили мобильный интернет на территориях ряда больниц Москвы и Подмосковья, включая Детский клинический центр им. Леонида Рошаля и Центр сердечно?сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева», — прокомментировал директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Госпиталь «Лапино является частью группы компаний «Мать и дитя». Изначально он специализировался на родах и включал перинатальный центр, а также центр лечения бесплодия и ЭКО. Со временем он расширился до трех корпусов, где оказываются услуги в областях кардиологии, хирургии, урологии, неврологии, травматологии и инфекционных заболеваний. С момента открытия госпиталя в 2012 года здесь родилось более 25 тысяч детей, было проведено свыше 8,4 тысячи циклов ЭКО и более 70 тысяч высокотехнологичных операций.
Реклама
Реклама
Горячие сосиски на улице оказались не нужны Новости
Зеленоградский колледж №50 приглашает на День открытых дверей Афиша
Бассейн грудничкового и детского плавания и соляная пещера «Маленький пловец» объявляет акцию! Реклама
За разбой в продуктовом магазине задержан местный житель Новости
Благотворительная акция помощи котикам пройдёт на весеннем маркете «Встреча» 1 и 2 марта: помоги котикам — получи подарок Афиша
26-28 февраля ценопад в «IDOL FACE Зеленоград». А первый визит на массаж лица — 1700 рублей Реклама
В народный мемориал превратился баннер с фотографиями участников СВО в зеленоградском дворе — местные жители принесли к нему много цветов и свечи Новости
Каждый десятый житель пятиэтажек отказывается переезжать в новый дом, построенный по реновации на Заводской улице Новости
Любимые мелодии мирового и отечественного кино в исполнении джазового оркестра Good Orchestra Реклама
Второй год «Жилищник» пытается заставить подрядчика из Тюмени отремонтировать ржавые перила уличной лестницы. А пока пришлось её демонтировать Новости
Три направления подготовки МИЭТа вошли в топ-10 по баллам приёма Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Новую школу в 22-м микрорайоне откроют только в следующем году Новости
Празднование 23-го февраля привело к конфликту между соседями. Но причина в отсутствии инфраструктуры во дворе Новости
Жилой комплекс «Андреевка Life»: комфорт и природа рядом с Зеленоградом Реклама
Надземные переходы через Центральный проспект и Ленинградку решили отремонтировать Новости
Курс «Русский по пятницам» начинается в Зеленограде в рамках подготовки к «Тотальному диктанту» Афиша
Пассажиры подмосковных электричек коротают время в пути за играми на смартфоне Реклама
Масленичная неделя началась в Зеленограде — в меню кафе и ресторанов появились разнообразные блины Новости
Дороги к будущему тоннелю в Алабушево между старым и новым городом построят летом 2026 года — заключен контракт с подрядчиком. Когда построят сам тоннель, неизвестно Новости
Путь в IT начинается здесь: открываем набор на 2025 учебный год Реклама
Почему в февральской платежке появился перерасчет за отопление Ответы
Маркет комнатных растений «Тепличка» случится уже этой весной и пройдёт в «Зеленопарк» — в этот раз гораздо масштабнее Афиша
Не просто бизнес-центр: что находится внутри «Серебряного кита» на улице Гоголя. Рассказываем подробно Реклама
«Рисуем аниме. Персонажи с нуля» — бесплатный мастер-класс для детей в эту субботу Афиша
За нападение на контролёра в зеленоградском автобусе пассажир заплатит 100 тысяч рублей Новости
Студия «Smile Room» приглашает на косметическое отбеливание зубов — весь февраль подарки и скидки Реклама
В открытый люк упала женщина в 4-м микрорайоне Новости
После драки в автобусе 400T возбуждено уголовное дело о покушении на убийство — вмешался Следственный комитет Новости
Школа iq007 и педагог Децик Елена приглашают на занятия по направлению НейроEnglish Реклама
Сильный пожар возле Голубого и Андреевки во вторник вечером Новости
Строителям проезда между Центральным и Московским проспектами отключили электричество. Они запустили генератор, который сильно шумит. Зато со стройкой всё идёт неплохо Новости
Февраль — время настоящих мужчин! Реклама
Территорию в глубине 1-го микрорайона капитально реконструируют Новости
Ко дню всех влюбленных зеленоградские кафе и рестораны выпустили специальные десерты Новости
Баварские колбасы и пряная рулька в Зеленограде в ресторане БОРТ 305 Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру