Теперь пациенты могут общаться с близкими и коротать время в ожидании процедур за просмотром фильмов, прослушиванием музыки и чтением книг в онлайн-библиотеках. Будущие мамы получили возможность быстрее находить полезные видео и статьи об уходе за новорожденными. А сразу после рождения малыша они смогут поделиться первыми фотографиями и видео с родными и друзьями в социальных сетях или мессенджерах.

Новая инфраструктура будет полезна и другим пациентам, проходящим лечение или реабилитацию в госпитале, чтобы работать дистанционно, участвовать в онлайн-встречах, поддерживать связь с родственниками.

«Для женщин, ожидающих рождения малыша, и для пациентов других отделений поддержка семьи особенно важна. Современные технологии позволяют делиться эмоциями, получать советы и поддержку родных, чувствуя, что ты не один. Мы понимаем значимость таких объектов, поэтому внедряем надежные решения — с середины прошлого года мы ускорили мобильный интернет на территориях ряда больниц Москвы и Подмосковья, включая Детский клинический центр им. Леонида Рошаля и Центр сердечно?сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева», — прокомментировал директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Госпиталь «Лапино является частью группы компаний «Мать и дитя». Изначально он специализировался на родах и включал перинатальный центр, а также центр лечения бесплодия и ЭКО. Со временем он расширился до трех корпусов, где оказываются услуги в областях кардиологии, хирургии, урологии, неврологии, травматологии и инфекционных заболеваний. С момента открытия госпиталя в 2012 года здесь родилось более 25 тысяч детей, было проведено свыше 8,4 тысячи циклов ЭКО и более 70 тысяч высокотехнологичных операций.