Дорогие друзья! Спешим сообщить, что в детском развивающем центре «Талант клуб» с сентября открывается IT-класс по новому направлению «Компьютерная грамотность». 19 апреля «Талант клуб» приглашает детей от 6 лет на бесплатный мастер-класс для ознакомления с направлением.
Дата: 19 апреля (пятница) в 17:00
Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд дом 4 (БЦ «Зеленоград»)
Возраст детей: от 6 лет
Желающих посетить мероприятие просьба записаться по номеру телефона 8-926-855-65-85
В «Талант клубе» будут рады видеть вас и ваших друзей.
До встречи в «Талант клубе»!
Отмену мигающего зеленого светофора снова раскритиковали в префектуре, одновременно подтвердив снижение числа пострадавших в ДТП. Такая позиция чиновников прямо противоречит политике президента Путина Новости
Солнечный витамин: кому и сколько принимать? Объясняют специалисты сети медицинских офисов CMD Реклама
Дни открытых дверей в «IDOL FACE Зеленоград» — 12-14 апреля. Акция 10+5 визитов для новых клиентов Реклама
Застройщика ЖК «Зеленоград Ривьера» на улице Полагушина привлекут к ответственности за нарушения при строительстве Новости
Сбор старой бытовой техники и электроники — 20 апреля в трёх точках Зеленограда и окрестностей Афиша
Зоомагазин «Котоплан» открылся в Андреевке (ТЦ «Энергия») — здесь вы найдёте актуальные товары для собак и кошек Реклама
Многие зеленоградцы готовы сами собрать мусор во дворе или соседнем лесу. Но ждать приглашения властей на субботник не стоит — займитесь этим самостоятельно Новости
Магазин «Магнит Косметик» открывается возле станции Крюково. Вскоре там же начет работать и продуктовый «Магнит» Новости
Проходы вокруг Школьного озера начали перекрывать, чтобы начать работы по благоустройству и очистке Новости
Бесплатный мастер-класс для начинающих дизайнеров «Photoshop» — 10 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Финальные скидки весны до -70% в магазине «Organic Shop» (ТК «Иридиум») — цены от производителя Реклама
Мастер-класс от фотографа и автора галереи «Люмьер» Сергея Клычихина — 8 апреля в студии творческого развития Mash Афиша
Куски бетона с фасада дома «Флейты» упали на пешеходную дорожку под зданием. Рядом с ним опасности поджидают вас повсюду Новости
Крупные номера на прокатных самокатах — ожидание и реальность. И что мы с этим можем сделать Новости