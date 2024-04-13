Ознакомительный мастер-класс по новому направлению «Компьютерная грамотность» — 19 апреля в детском развивающем центре «Талант клуб» 13.04.2024 Реклама АНО ДПО «АБИТ» ИНН:7735165160 erid:LatgBZLVx
Дорогие друзья! Спешим сообщить, что в детском развивающем центре «Талант клуб» с сентября открывается IT-класс по новому направлению «Компьютерная грамотность». 19 апреля «Талант клуб» приглашает детей от 6 лет на бесплатный мастер-класс для ознакомления с направлением.

Дата: 19 апреля (пятница) в 17:00
Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд дом 4 (БЦ «Зеленоград»)
Возраст детей: от 6 лет

Желающих посетить мероприятие просьба записаться по номеру телефона 8-926-855-65-85

В «Талант клубе» будут рады видеть вас и ваших друзей.

До встречи в «Талант клубе»!

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