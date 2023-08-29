Отмечайте 1 сентября в Квест Центре (бывший «Космос»). Детям от 7 лет праздничная скидка 30% на посещение батутов 29.08.2023 Реклама

Праздничные скидки:

31 августа и 1 сентября Квест Центр дарит скидку 30% на посещение батутов всем детям от 7 до 16 лет.

Аниматоры на батутах:

1 сентября в 14.00, 16.00, 18.00.

Quest.Center — это:

  • 2000 квадратных метров для активных развлечений
  • батуты, веревочный парк, скалодром
  • дрифт-картинг
  • более 20 квестов в помещении
  • анимация и шоу-программы
  • лазертаг, пейнтбол
  • 5 залов в аренду для ваших мероприятий.

Запись и вопросы:

Как добраться:

  • Зеленоград, проезд 687, д. 15, стр. 3
  • 10 минут пешком от перекрестка между 16 и 20 микрорайонами
  • 20 минут пешком от 17 микрорайона
  • 30 минут пешком от станции Крюково.

Вконтакте, Инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

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Quest Center
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