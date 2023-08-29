Праздничные скидки:
31 августа и 1 сентября Квест Центр дарит скидку 30% на посещение батутов всем детям от 7 до 16 лет.
Аниматоры на батутах:
1 сентября в 14.00, 16.00, 18.00.
Quest.Center — это:
- 2000 квадратных метров для активных развлечений
- батуты, веревочный парк, скалодром
- дрифт-картинг
- более 20 квестов в помещении
- анимация и шоу-программы
- лазертаг, пейнтбол
- 5 залов в аренду для ваших мероприятий.
Запись и вопросы:
- на сайте quest.center
- по телефону 8-499-995-06-07
Как добраться:
- Зеленоград, проезд 687, д. 15, стр. 3
- 10 минут пешком от перекрестка между 16 и 20 микрорайонами
- 20 минут пешком от 17 микрорайона
- 30 минут пешком от станции Крюково.
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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