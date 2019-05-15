Супер акция «Здоровая улыбка» дает скидку 25% на процедуры по профессиональной гигиене полости рта.
Профессиональная гигиена — это лечебно-профилактическая процедура, которая не только позволяет вернуть природный естественный оттенок зубов, но и помогает предотвратить такие заболевания полости рта, как кариес и гингивит!
- Консультация стоматолога-терапевта бесплатно.
- Профессиональную гигиену полости рта.
- Экономию в размере 2225 рублей.
- удаление налета (в том числе от курения, пищевых красителей);
- эффективное удаление поддесневого и наддесневого камня;
- глубокое промывание пародонтальных карманов;
- полировку поверхности зубов.
- удаление налета (в том числе от курения, пищевых красителей);
Многие пациенты уже оценили эту услугу и предпочитают платить за профилактику, а не за лечение и протезирование зубов.
- Скаллер+Airflow+полировка цирконием.
- Акция не распространяется на другие спецпредложения Центра.
- Обязательна предварительная запись. Акция действует с 01.05. до 31.05.2019 г.
- Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22 и 29 мая можно получить скидку 70% на первичный осмотр и консультацию стоматолога-терапевта, ортодонта и стоматолога-ортопеда.
Индивидуальный подход к проблеме невозможен без первичного осмотра и глубинного понимания проблемы клиента. Консультация стоматолога позволяет объективно оценить состояние зубов и определить важные меры реагирования.
Каждую среду мая с 10:00 до 13:00 скидка 70%
Акция продлится до 31 мая 2019 г.
Условия акции:
Консультация стоматолога-терапевта, ортодонта и стоматолога-ортопеда (по предварительной записи)
Подробности по телефону: +7(495)76-76-746
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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