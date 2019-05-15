«Здоровая улыбка» со скидкой 25% в Центре функциональной стоматологии только в мае 15.05.2019 Центр функциональной стоматологии Реклама

Супер акция «Здоровая улыбка» дает скидку 25% на процедуры по профессиональной гигиене полости рта.

Профессиональная гигиена — это лечебно-профилактическая процедура, которая не только позволяет вернуть природный естественный оттенок зубов, но и помогает предотвратить такие заболевания полости рта, как кариес и гингивит!

По специальной цене Вы получаете:

Комплекс мероприятий по профессиональной чистке зубов включает в себя:

  • удаление налета (в том числе от курения, пищевых красителей);
  • эффективное удаление поддесневого и наддесневого камня;
  • глубокое промывание пародонтальных карманов;
  • полировку поверхности зубов.
  • удаление налета (в том числе от курения, пищевых красителей);

Многие пациенты уже оценили эту услугу и предпочитают платить за профилактику, а не за лечение и протезирование зубов.

В стоимость акции входит:

  • Скаллер+Airflow+полировка цирконием.
  • Акция не распространяется на другие спецпредложения Центра.
  • Обязательна предварительная запись. Акция действует с 01.05. до 31.05.2019 г.
  • Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

22 и 29 мая можно получить скидку 70% на первичный осмотр и консультацию стоматолога-терапевта, ортодонта и стоматолога-ортопеда.

Индивидуальный подход к проблеме невозможен без первичного осмотра и глубинного понимания проблемы клиента. Консультация стоматолога позволяет объективно оценить состояние зубов и определить важные меры реагирования.

Каждую среду мая с 10:00 до 13:00 скидка 70%
Акция продлится до 31 мая 2019 г.

Условия акции:
Консультация стоматолога-терапевта, ортодонта и стоматолога-ортопеда (по предварительной записи)

Подробности по телефону: +7(495)76-76-746

https://zelcfs.ru/

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