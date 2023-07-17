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«Компьютерная Академия ТОП» трудоустроила 89% выпускников, а многих — еще и во время обучения! У академии есть более 100 меморандумов о сотрудничестве с IT-кампаниями, в которых гарантировано будут работать её выпускники.



Попасть в IT сферу намного реальнее, чем кажется на первый взгляд. Приходите и убедитесь в этом сами.

Когда: 19 июля, начало в 18:00

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305

Вход: свободный по предварительной записи

Телефон для справок: 8-495-135-05-80

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