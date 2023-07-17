Как попасть в IT и начать зарабатывать уже во время обучения? 19 июля вы узнаете обо всем бесплатно — «Компьютерная Академия ТОП» приглашает вас на открытую презентацию «Старт в IT».
Вы узнаете:
- 7 самых востребованных профессий будущего
- 5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы
- 8 убедительных причин стать IT-шником
- пошаговый алгоритм трудоустройства в IT
- 7 важных показателей хорошего учебного заведения
- 10 причин обучаться в «Академии ТОП»
- 5 преимуществ, которые получают выпускники академии.
«Компьютерная Академия ТОП» трудоустроила 89% выпускников, а многих — еще и во время обучения! У академии есть более 100 меморандумов о сотрудничестве с IT-кампаниями, в которых гарантировано будут работать её выпускники.
Попасть в IT сферу намного реальнее, чем кажется на первый взгляд. Приходите и убедитесь в этом сами.
Когда: 19 июля, начало в 18:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305
Вход: свободный по предварительной записи
Телефон для справок: 8-495-135-05-80
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