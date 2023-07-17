Открытая презентация «Старт в IT» — 19 июля в «Компьютерной Академии ТОП» 19 июля 18:00

Как попасть в IT и начать зарабатывать уже во время обучения? 19 июля вы узнаете обо всем бесплатно — «Компьютерная Академия ТОП» приглашает вас на открытую презентацию «Старт в IT».

Вы узнаете:

  • 7 самых востребованных профессий будущего
  • 5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы
  • 8 убедительных причин стать IT-шником
  • пошаговый алгоритм трудоустройства в IT
  • 7 важных показателей хорошего учебного заведения
  • 10 причин обучаться в «Академии ТОП»
  • 5 преимуществ, которые получают выпускники академии.

«Компьютерная Академия ТОП» трудоустроила 89% выпускников, а многих — еще и во время обучения! У академии есть более 100 меморандумов о сотрудничестве с IT-кампаниями, в которых гарантировано будут работать её выпускники.

Попасть в IT сферу намного реальнее, чем кажется на первый взгляд. Приходите и убедитесь в этом сами.

Когда: 19 июля, начало в 18:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305
Вход: свободный по предварительной записи

Телефон для справок: 8-495-135-05-80

Вконтакте, Ютуб-канал, Одноклассники, Телеграм

Метки:
образование и обучение, программирование, компьютерные курсы, it-специалисты, компьютерная академия топ, Корпус 1651
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