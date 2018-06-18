МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Открыта вакансия комплектовщиков обедов в аэропорту Шереметьево 18.06.2018 DASGroup Объявления

  • Заработная плата от 37 300 до 47 200.
  • Выплаты заработной платы строго 25 и 15 числа
  • Официальное оформление
  • Бесплатное питание
  • Корпоративный транспорт
  • Для иногородних предоставляется проживание

Обязанности:

  • Комплектовка обедов авиакомпании, комплектовка посуды
  • Погрузка/разгрузка обедов на тележки

Звоните и записывайтесь 8(958)581-57-11

Вступайте в группу https://vk.com/vahta_dasgroup

Офис для оформления находится в шаговой доступности от метро по адресу: г. Москва, метро Красносельская, 3-й Красносельский переулок 21, офис 106

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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