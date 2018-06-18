- Заработная плата от 37 300 до 47 200.
- Выплаты заработной платы строго 25 и 15 числа
- Официальное оформление
- Бесплатное питание
- Корпоративный транспорт
- Для иногородних предоставляется проживание
Обязанности:
- Комплектовка обедов авиакомпании, комплектовка посуды
- Погрузка/разгрузка обедов на тележки
Звоните и записывайтесь 8(958)581-57-11
Вступайте в группу https://vk.com/vahta_dasgroup
Офис для оформления находится в шаговой доступности от метро по адресу: г. Москва, метро Красносельская, 3-й Красносельский переулок 21, офис 106
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !