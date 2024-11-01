В клубе всегда царит летняя погода: комфортная температура, уютные раздевалки, душ, кулер.
Гордость клуба — игровая зона со специализированным покрытием, аккредитованным для проведения чемпионатов разного уровня.
Клуб TOPS оснащен профессиональными столами, установлено специализированное освещение, вентиляция.
В клубе можно арендовать стол для игры с другом или поучаствовать в групповых тренировках для взрослых или детей, которые проходят под руководством КМС по настольному теннису.
В TOPS регулярно проводятся турниры с рейтингами rttf, а по пятницам — увлекательная теннисная игра в «лесенку».
Станьте частью спортивной семьи, звоните прямо сейчас!
Адрес: Москва, ул. Новотушинский проезд, д.10к2 (ТЦ Родник), 3 этаж (м. Волоколамская, МЦД).
Запись по телефону +7(926)452-66-85 (WhatsApp/telegram)
Присоединяйтесь к телеграм-каналу: https://t.me/TOPSMitino