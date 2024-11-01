В клубе всегда царит летняя погода: комфортная температура, уютные раздевалки, душ, кулер.

Гордость клуба — игровая зона со специализированным покрытием, аккредитованным для проведения чемпионатов разного уровня.

Клуб TOPS оснащен профессиональными столами, установлено специализированное освещение, вентиляция.

В клубе можно арендовать стол для игры с другом или поучаствовать в групповых тренировках для взрослых или детей, которые проходят под руководством КМС по настольному теннису.



В TOPS регулярно проводятся турниры с рейтингами rttf, а по пятницам — увлекательная теннисная игра в «лесенку».

Станьте частью спортивной семьи, звоните прямо сейчас!

Адрес: Москва, ул. Новотушинский проезд, д.10к2 (ТЦ Родник), 3 этаж (м. Волоколамская, МЦД).

Запись по телефону +7(926)452-66-85 (WhatsApp/telegram)



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