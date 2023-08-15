Музыка, ритмика, танец, специальная физическая подготовка, новые друзья, интересные занятия, красивые костюмы, поездки и выступления на разных сценах, в том числе в Кремле — всё это жизнь ансамбля.



С «Фортуной» более 130 детей, приходите и вы!



Контакты для связи:

вотсап +7-977-809-25-51, Дмитрий Романович



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