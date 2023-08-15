Ведущий творческий коллектив города Москвы хореографическая студия «Фортуна» открывает 35-й творческий сезон и объявляет набор детей в возрасте от 3-х лет. Обучение осуществляется на бюджетной и внебюджетной основах по комплексным общеразвивающим программам, составленным профессиональными и опытными педагогами.
Музыка, ритмика, танец, специальная физическая подготовка, новые друзья, интересные занятия, красивые костюмы, поездки и выступления на разных сценах, в том числе в Кремле — всё это жизнь ансамбля.
С «Фортуной» более 130 детей, приходите и вы!
Контакты для связи:
- вотсап +7-977-809-25-51, Дмитрий Романович
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