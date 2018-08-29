Остается совсем немного времени, чтобы настроиться на спортивную тему морально и физически и укомплектоваться на все 100%

Плавание — один из самых позитивных, популярных и массовых видов спорта. Бесспорно, плавание — еще и один из самых полезных видов физической активности.

Мы поможем вашим детям научиться красиво и правильно плавать.