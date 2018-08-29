Внимание родителям маленьких и очень активных детей, всем приготовиться к старту плавательного сезона!Объявляется набор в группу обучения плаванию для детей от 4 лет.
Занятия будут проводиться в маленьком бассейне спортивного комплекса Орбита по вторникам и пятницам, время занятий 9:00—9:45.Стоимость обучения: 5000руб/мес.
Для записи на занятия, а также со всеми интересующими Вас вопросами добро пожаловать в Direct.
Или по контактным телефонам: +7(903)697-31-13 Александр, +7(985)827-29-95 Иван.
Остается совсем немного времени, чтобы настроиться на спортивную тему морально и физически и укомплектоваться на все 100%
Плавание — один из самых позитивных, популярных и массовых видов спорта. Бесспорно, плавание — еще и один из самых полезных видов физической активности.
Мы поможем вашим детям научиться красиво и правильно плавать.
Все тренеры, преподающие в секции являются действующими спортсменами: Мастерами спорта РФ и кандидатами в мастера спорта, рекордсменами мира в эстафетном плавании, действующими рекордсменами Зеленограда и МИЭТа в личном и эстафетном плавании
Каждый в молодом, но полном спортивного и тренерского опыта, коллективе заряжен на достижение задач и целей в работе с детьми.
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
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вашему авто !