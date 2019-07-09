Стоматологический центр «Ортодонт Премьер» — более 10 лет ведущая клиника, специализирующаяся на исправлении прикуса.
Требуется инициатинвый и дисциплинированный специалист с активной жизненной позицией, готовый развиваться в сфере предоставления медицинских услуг в долгосрочной перспективе.
Условия:
- Оформление по трудовому договору, зарплата 30 000 руб, возможен карьерные рост.
- Полная занятость, сменный график (2х2).
- Требуемый опыт работы: 1-3 года
- Работа в динамично развивающемся дружном коллективе.
Обязанности:
- Прием посетителей;
- Входящие и исходящие звонки;
- Запись клиентов к специалистам клиники;
- Консультирование клиентов по услугам клиники;
- Работа с медицинской документацией;
- Работа с кассой и терминалом;
- Прием корреспонденции;
- Ведение документации;
- Личные поручения руководителя
Требования:
- Умение работать с клиентами, ведение деловой переписки;
- Уверенный ПК пользователь (Excel, Word)
- Навыки работы с офисной оргтехникой (факс, ксерокс);
- Внимательность, умение работать с большим объемом информации;
- Отличные коммуникативные навыки,
- Знание этикета, стресcоустойчивость, доброжелательность, обучаемость, умение работать в команде, исполнительность, ответственность, аккуратность.
Присылайте ваши резюме на почту ortzel2008@gmail.com, в теме укажите «Вакансия администратор», там будут рады пополнению дружной команды!
Специализированный стоматологический центр «Ортодонт Премьер»
Сайт: http://orthodont-premier.ru/
Тел.: +7(499)210-01-55
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