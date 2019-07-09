Требуется администратор клиники 09.07.2019 Стоматологический центр «Ортодонт Премьер» Реклама

Стоматологический центр «Ортодонт Премьер» — более 10 лет ведущая клиника, специализирующаяся на исправлении прикуса.
Требуется инициатинвый и дисциплинированный специалист с активной жизненной позицией, готовый развиваться в сфере предоставления медицинских услуг в долгосрочной перспективе.

Условия:

  • Оформление по трудовому договору, зарплата 30 000 руб, возможен карьерные рост.
  • Полная занятость, сменный график (2х2).
  • Требуемый опыт работы: 1-3 года
  • Работа в динамично развивающемся дружном коллективе.

Обязанности:

  • Прием посетителей;
  • Входящие и исходящие звонки;
  • Запись клиентов к специалистам клиники;
  • Консультирование клиентов по услугам клиники;
  • Работа с медицинской документацией;
  • Работа с кассой и терминалом;
  • Прием корреспонденции;
  • Ведение документации;
  • Личные поручения руководителя

Требования:

  • Умение работать с клиентами, ведение деловой переписки;
  • Уверенный ПК пользователь (Excel, Word)
  • Навыки работы с офисной оргтехникой (факс, ксерокс);
  • Внимательность, умение работать с большим объемом информации;
  • Отличные коммуникативные навыки,
  • Знание этикета, стресcоустойчивость, доброжелательность, обучаемость, умение работать в команде, исполнительность, ответственность, аккуратность.

Присылайте ваши резюме на почту ortzel2008@gmail.com, в теме укажите «Вакансия администратор», там будут рады пополнению дружной команды!

Специализированный стоматологический центр «Ортодонт Премьер»
Сайт: http://orthodont-premier.ru/
Тел.: +7(499)210-01-55

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