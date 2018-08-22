В новом учебном году Школа рисования «Палитра увлечений» предлагает следующие программы:
Рисунок и живопись (базовый курс). Возраст 9+ и 14+.
Акварель по методу С. Андрияки. Принимаются дети от 10 лет.
Каллиграфия (вводный курс 24 занятия). Приглашаются дети от 6 лет.
Занятия проводят сертифицированные преподаватели в небольших группах (по 8 человек).
Записаться на занятия можно по телефону 8(495)763 86 15 или на сайте студии: https://palitrauvl.ru
Для многодетных семей скидки!
https://www.instagram.com/palitrauvl/
На предвыборной встрече Собянина с зеленоградцами места в зале заняли люди по спискам префектуры и управ
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В августе и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.