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Открыт набор на новый учебный год в детские группы Школы рисования «Палитра увлечений» 22.08.2018 Школы рисования «Палитра увлечений» Реклама

В новом учебном году Школа рисования «Палитра увлечений» предлагает следующие программы:

Рисунок и живопись (базовый курс). Возраст 9+ и 14+.

Акварель по методу С. Андрияки. Принимаются дети от 10 лет.

Каллиграфия (вводный курс 24 занятия). Приглашаются дети от 6 лет.

Занятия проводят сертифицированные преподаватели в небольших группах (по 8 человек).

Записаться на занятия можно по телефону 8(495)763 86 15 или на сайте студии: https://palitrauvl.ru
Для многодетных семей скидки!

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