Новые рыбные магазины открылись в Зеленограде и Голубом и ждут ценителей полезной и вкусной рыбной продукции.
Здесь продаются качественная морская, океаническая рыба и морепродукты шоковой заморозки, а также эксклюзивные полуфабрикаты, изготовленные вручную.
В магазине «ШефПорт» вы найдете настоящий кладезь морских деликатесов. Ассортимент продуктов включает в себя рыбу и морепродукты со всех концов света, гарантируя не только разнообразие выбора, но и качество продукта.
Рыба в «ШефПорт» представлена в нескольких вариантах, чтобы удовлетворить любые предпочтения и кулинарные потребности. В ассортименте магазина вы найдете замороженную рыбу, которая сохраняет все полезные свойства и вкус благодаря современным технологиям заморозки. Для ценителей традиционных вкусов в наличии копченая и вяленая рыба, каждая из которых обладает неповторимым ароматом и текстурой. Также предлагаются филе и стейки которые идеально подойдут для приготовления изысканных блюд без лишних хлопот.
Что касается морепродуктов — «ШефПорт» готов предложить вам еще больше удивительных вкусов. Это и сочные креветки, и нежные мидии, изысканные кальмары и аппетитные гребешки. Каждый из этих морепродуктов может стать как основой для вашего кулинарного шедевра, так и изысканным дополнением к любому столу.
В дополнение к тщательно отобранному ассортименту рыбы и морепродуктов, «ШефПорт» предлагает эксклюзивную линейку полуфабрикатов, изготовленных вручную на собственном производстве. Здесь вы найдете изысканные пельмени, наполненные сочной рыбой или нежными морепродуктами, ароматные котлеты, которые станут отличным дополнением к любому гарниру, и фрикадельки, идеальные для супов и основных блюд. Также мы предлагаем гедзе — традиционные азиатские пельмени, которые покорят вас своим вкусом, а наша лазанья с морепродуктами станет настоящим украшением вашего стола.
Вся продукция магазина исключительно натуральная и без добавления консервантов. Для сохранения вкуса, качества и полезных свойств продукта используется технология индивидуальной шоковой заморозки. Каждая рыба отдельно обрабатывается в море и там же замораживается. А чтобы сохранить ее свежей максимально долго — помещается в вакуумную упаковку.
В «ШефПорт» вы найдете не только великолепное качество, но и доступные цены. Также, в сети магазинов действует программа лояльности. Вы можете оформить виртуальную бонусную карту, куда с каждой покупки будет начисляться два процента от стоимости покупки бонусами. Один бонус равен одному рублю. Бонусы никогда не сгорают и с их помощью можно оплатить вплоть до полной стоимости покупки.
Отправляйтесь в кулинарное путешествие с «ШефПорт» и откройте для себя новые гастрономические горизонты!
Магазины «Шеф Порт» открыты по адресам:
Ул. Андреевка, д. 25 Г (первая линия напротив 16-го мкр)
Дер.Голубое,Трёхсвятская ул, ТЦ «Kiosk»