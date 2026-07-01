Отдых для всей семьи в ресторане «Конечно можно» 01.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Почему гости выбирают «Конечно можно»?

Сюда можно прийти всей семьёй — и всем будет хорошо.

Детям интересно: есть игровая зона, мастер-классы, события и маленькие приключения.
Взрослым спокойно: можно выдохнуть, пообщаться, вкусно поесть и не превращать ужин в квест «чем занять ребёнка».

Загляните в афишу июля! Детки будут готовить сладкий соус для шоколадных сырников, играть в «Мафию», делать фруктовый салатик и встретят «День дружбы» вместе с космонавтом из детского парка «Лунный кот»!

Гости отмечают уютную атмосферу, красивую подачу, внимательный сервис и кухню, к которой хочется возвращаться. Сюда приходят на семейные ужины, бизнес-ланчи, небольшие праздники и просто за хорошим днём без особого повода.

«Конечно можно» называют не просто рестораном с детской комнатой.
Это место, где детям можно быть детьми, а взрослым — немного отдохнуть.

И да, вкусно здесь не только детям


Зеленоград, к1100
+7-995-115-11-00

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