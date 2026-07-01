Загляните в афишу июля! Детки будут готовить сладкий соус для шоколадных сырников, играть в «Мафию», делать фруктовый салатик и встретят «День дружбы» вместе с космонавтом из детского парка «Лунный кот»!



Гости отмечают уютную атмосферу, красивую подачу, внимательный сервис и кухню, к которой хочется возвращаться. Сюда приходят на семейные ужины, бизнес-ланчи, небольшие праздники и просто за хорошим днём без особого повода.